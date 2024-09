Sáng 20/9, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh ) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về, có 4 tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập cục bộ.

Theo đại diện địa phương, cũng trong sáng nay, do mưa to, trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Kim 2 đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn do mưa lớn.

“Mưa lớn khiến nhiều khe suối nước chảy xiết, địa phương cũng tuyên truyền người dân không đánh bắt cá hay di chuyển qua những vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Những vị trí nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã có phương án để di dời dân”, thông tin cho hay.

Ngoài Sơn Kim 2, một số điểm trường tại xã Sơn Kim 1, Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn) cũng đã cho học sinh nghỉ học.

Nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ông Trần Bình Thân – Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện các phương án để kịp thời ứng phó với mưa lũ. Đặc biệt là kiểm tra các cầu, cống, tràn, các điểm ngập lũ, hồ đập nước dâng cao...tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn ngăn người qua lại.

Đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân không đánh bắt cá khu vực nước ngập sâu, không trục vớt củi, trên các sông suối... đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho người dân qua lại, nhất là học sinh.

Một số tuyến đường tại huyện Hương Sơn ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, 24h qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 3h ngày 19/9 đến 3h ngày 20/9 các khu vực phổ biến từ 60 - 200mm, có nơi cao hơn như: Hương Lâm (Hương Khê) 271mm, Kỳ Sơn (Kỳ Anh) 277mm, Kỳ Lâm (Kỳ Anh) 275mm…

Dự báo, trong ngày hôm nay 20/9, đặc biệt trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến: 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Theo đó, khu vực Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất đặc biệt tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh.

Nước đỏ ngàu từ thượng nguồn đổ về sông Ngàn Phố.

Nước sông Ngàn Phố qua cầu Tràn nối từ xã Sơn Giang đến thị trấn Phố Châu.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.