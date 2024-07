Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chị Ngân (41 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết: "Tôi cùng bạn đã đi từ công ty đến nhà tang lễ với hi vọng được kính viếng Bác một lần. Do đi vội quá nên chúng tôi cũng chưa ăn uống gì. Khi xếp hàng ở đây khoảng 2 tiếng, chúng tôi cảm thấy rất đói và khát. May mắn nhận được nước bánh miễn phí đã giúp cho chúng tôi cảm thấy đỡ đói. Tôi cảm thấy đây là hành động rất nhân văn và ý nghĩa".