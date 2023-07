Nước lũ dâng cao ở Phúc Kiến của Trung Quốc do bão Doksuri

Doksuri là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão này bắt đầu đổ bộ vào các khu vực ven biển của Tấn Giang - một thành phố cấp huyện thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào sáng 28/7 vừa qua, mang theo gió mạnh và các trận mưa lớn không ngớt.

Bão Doksuri gây ra lũ lụt ở Phúc Kiến hôm 28.7 (Ảnh REUTERS)

Tại thị trấn Nam Dục, trực thuộc thành phố Phúc Châu, nước lũ dâng cao tới 2m ở các khu vực trũng thấp trong thị trấn, khiến nhiều cư dân địa phương bị mắc kẹt trong nhà. Sở cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng cử một đội cứu hộ cùng nhiều trang thiết bị, trong đó có xuồng cao tốc để sơ tán khẩn cấp cư dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Trưởng nhóm cứu hộ cho biết: "Tầng trệt của hầu hết các tòa chung cư ở đây đều ngập sâu trong nước. Thậm chí, một số tòa chung cư, nước còn ngập đến hết tầng một".

Trong khi đó, một số nhà cửa cũng có nguy cơ bị sập do ngâm trong nước lũ vài ngày qua. Nhiều người dân, bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và người già neo đơn đang chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Đội cứu hộ địa phương đã liên hệ được với những cư dân này và nhanh chóng chuyển họ đến nơi an toàn hơn. Tính đến 13h ngày hôm qua (giờ địa phương), hơn 200 cư dân được sơ tán đến nơi an toàn, trong đó có hơn 30 người già và hơn 70 trẻ em.

Một thị trấn ở thành phố Ninh Đức vừa hứng chịu một trận lũ lớn dữ dội, với mực nước lũ dâng lên tới 3 mét ở một số khu vực. Do nước lũ chảy xiết, lực lượng cứu hộ quyết định sử dụng máy bay không người lái để hướng dẫn tàu cao tốc tham gia công tác hoạt động cứu hộ. Đến trưa qua, lực lượng cứu hộ đã di dời tổng cộng 78 cư dân bị mắc kẹt ở đây.

Tính đến 9h tối qua (giờ địa phương), bão Doksuri đã ảnh hưởng đến 1,4 triệu người ở tỉnh Phúc Kiến, với 363.000 người phải sơ tán. Bão cũng đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 427 triệu USD). Trước đó, siêu bão Doksuri được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua 10 tỉnh miền Trung Trung Quốc trước khi suy yếu dần.