Nước lũ có nơi ngập 2m, người dân Quy Nhơn lên đường ray tìm nơi trú nạn

Tuyến đường Hùng Vương, một trục giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai gần như tê liệt hoàn toàn khi nước lũ bất ngờ dâng cao, nhấn chìm toàn bộ lòng đường. Ảnh: Trương Định.
Các hộ sinh sống dọc khu vực này rơi vào cảnh bị cô lập, buộc phải men theo đường ray xe lửa chạy qua địa bàn để di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Trương Định.
Nhà bên đường ray xe lửa bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Trương Định.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, các lực lượng cũng nhanh chóng có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định.
Người dân men theo đường ray xe lửa chạy qua địa bàn để di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Trương Định.
Các hộ dân sống bên đường ray cũng đưa đồ đạc, vật dụng lên đường ray để chống ngập. Ảnh: Trương Định.
Sáng 19/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai mưa nặng hạt, nhiều nơi ngập sâu, giao thông qua một số khu vực gần như bị tê liệt. Ảnh: Trương Định.
Các chiếc xuồng nhỏ được huy động để len lỏi vào các ngõ ngách để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định.