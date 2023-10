Để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo công an các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ.