Nữ vương Elizabeth từng nhận "gáo nước lạnh" từ Meghan khi cô thẳng thừng từ chối lời khuyên của bà

“Gáo nước lạnh” từ Meghan

Theo cuốn sách Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed của Robert Jobson, Nữ vương Elizabeth II đã rất “ngạc nhiên” khi Meghan Markle “gạt bỏ” lời khuyên của mình. Tác giả Robert Jobson kể rằng, cố Nữ vương đã đề nghị nữ Công tước xứ Sussex xin lời khuyên của Sophie, vợ của Vương tử Edward, hiện là nữ Công tước xứ Edinburgh. Nữ vương nghĩ rằng con dâu của bà có thể làm một người cố vấn đáng tin cậy cho Meghan.

Tuy nhiên, theo Jobson, Meghan thẳng thừng tuyên bố sẽ tự đưa ra quyết định cho riêng mình mà không cần ai giúp đỡ, và sau đó còn từ chối lời khuyên của cố Nữ vương vì cô cho rằng mình đã có Vương tử Harry cạnh bên.

Meghan khi thẳng thừng từ chối lời khuyên của cố Nữ vương

Cụ thể, theo tác giả: “Nữ vương đã yêu cầu trợ lý riêng lúc đó của mình là Samantha Cohen làm việc cùng Meghan khi Meghan mới gia nhập Vương thất, thậm chí còn gợi ý Meghan nên nhờ Sophie để được tư vấn và hỗ trợ. Nhưng Meghan thẳng thừng bác bỏ và tuyên bố chỉ cần mỗi Vương tử Harry. Phản ứng đó của Meghan khiến Nữ vương sửng sốt”.

Đáng chú ý, Jobson không phải là người đầu tiên khẳng định điều này. Phát thanh viên hoàng gia Gyles Brandreth trước đây đã nói với ITV rằng Nữ công tước xứ Sussex muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của chồng khi cô gia nhập hoàng gia. Dù Nữ vương có hết lòng khuyên cô nên đến với Sophie để được tư vấn và hỗ trợ, nhưng Meghan đều từ chối và khẳng định có Harry là đủ.

Phát thanh viên Brandreth giải thích, Nữ vương đưa ra lời khuyên cho Meghan vì bà yêu quý cháu của mình là Vương tử Harry và bà cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi. Brandreth nói về Nữ vương: “Bà ấy yêu quý mấy đứa cháu nhưng dành tình cảm đặc biệt cho Harry vì anh rất vui tính. Thực tế là Nữ vương đã rất nồng nhiệt chào đón Meghan và mong muốn có thể đưa ra lời khuyên hữu ích cho cả hai”.

Mối quan hệ giữa Meghan và Nữ công tước Sophie

Nữ công tước Sophie trước đó được coi như một “đồng minh” với nhà Sussex vì bà là thành viên đầu tiên trong Vương thất đến gặp hai vợ chồng sau khi Meghan hạ sinh Vương tôn Archie.

Nữ công tước Sophie cũng là một “thường dân” gia nhập vào Hoàng gia giống như Meghan. Nhờ đặc điểm chung này mà có một khoảng thời gian cả hai đã khá thân thiết với nhau, đến nỗi Sophie từng được cho là “bạn tâm giao” của Meghan. Về sau, khi mối quan hệ của cặp vợ chồng và Vương thất rạn nứt, tình “chị em” của Sophie và Meghan cũng rạn nứt theo, và người bắt đầu không ai khác chính là Meghan.

Nữ công tước Sophie trước đó được coi như một “đồng minh” với nhà Sussex

Mối quan hệ giữa Meghan và Sophie được cho là dần căng thẳng khi nữ Công tước xứ Sussex từ chối nhận sự trợ giúp của bà khi mới gia nhập Vương thất. Từ lúc đó, Sophie chính thức thay đổi cách nhìn về Meghan. Trong buổi lễ Thịnh vượng chung năm 2020, bà cố tình né tránh với cặp vợ chồng và chỉ trò chuyện với Kate và William.

Được biết, Nữ Bá tước xứ Wessex là Sophie lúc bấy giờ có nhiệm vụ phải phục tùng vợ của Harry, vì Meghan là nữ Công tước nên thứ bậc cao hơn. Một nguồn tin cho biết: “Sophie đã cảm thấy rất thoải mái khi không còn phải cúi đầu trước người mà không những đã từ bỏ bổn phận của mình với Vương thất mà còn dành cả 3 năm để chỉ trích Vương thất, nơi mà Sophie đã phụng sự trung thành cả đời”.

Meghan đã nói về sự phức tạp của nghi thức cúi đầu chào trong loạt phim tài liệu Netflix của mình. Đây là một quy cách truyền thống mà Vương thất rất coi trọng.

Nguồn: Independent