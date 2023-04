Tranh cãi nổ ra khi Meghan Markle nhận được giải thưởng vinh danh, tiếp tục nổ ra làn sóng tranh cãi

Về tổ chức Ms. Foundation và giải thưởng Women of Vision

Gloria Steinem là một trong những người đồng sáng lập Ms. Foundation, một tổ chức hướng đến quyền lợi của phụ nữ, hỗ trợ họ trở thành những nhà lãnh đạo, góp phần giải quyết những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt, đặc biệt là phụ nữ da màu và phụ nữ có thu nhập thấp đang sống trong cảnh nghèo đói.

Ms. Foudation ủng hộ những thay đổi chính sách ở cả hai quốc gia, cấp tiểu bang và cấp quốc gia. Trong thời gian làm việc cho tổ chức, Gloria Steinem đã sáng lập thêm giải thưởng có tên gọi là Women of Vision.

Vì “sự vận động toàn cầu của cô ấy trong việc trao quyền, ủng hộ phụ nữ và các bé gái”, Gloria Steinem dự kiến sẽ trao giải Women of Vision 2023 cho Nữ công tước xứ Sussex vào ngày 16/5 - chỉ 10 ngày sau lễ đăng quang của Vua Charles tại Tu viện Westminster. Trang sự kiện cũng miêu tả Meghan với hàng loạt mỹ từ, như “Đại sứ toàn cầu”, “Tầm nhìn về Thế giới”, “Cố vấn hàng đầu”.

Trong vài năm qua, Steinem và Markle đã duy trì một tình bạn đẹp. Họ biết tới lần đầu tiên vào năm 2020, khi cả hai đều đang cách ly ở Montecito, California. Họ gặp gỡ và kết nối với nhau lần đầu tiên vào năm 2020, khi cả hai đều đang cách ly ở Montecito, California.

Nữ công tước xứ Sussex đã liên hệ với Steinem để mong muốn gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ quyền của phụ nữ. Kể từ đó mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục được duy trì cho đến nay. Steinem nhận xét về Meghan: “Đối với tôi, cô ấy trông rất khác so với những lần xuất hiện trước truyền thông. Cô ấy vui tính, thông minh và luôn hết mình với những vấn để xã hội”.

Meghan không phải người phụ nữ duy nhất được trao giải, những người khác cũng được trao giải trong buổi lễ bao gồm Wanda Irving (người đồng sáng lập Dự án Maternal Action Project của Tiến sĩ Shalon), Kimberly Inez McGuire (giám đốc điều hành của URGE), và LaTosha Brown (người sáng lập tổ chức Black Voters Matter).

Nhà hoạt động vì quyền phá thai Olivia Julianna và nhà hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ Rebekah Bruesehoff sẽ được công nhận là những nhà lãnh đạo mới nổi trong sự kiện này. Một số người được vinh danh nhận giải thưởng trước đây bao gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đạo diễn phim Ava DuVernay và nhà thiết kế thời trang Diane von Furstenberg.

Sự kiện này tiếp tục nổ ra một làn sóng tranh cãi như lúc Meghan nhận được giải thưởng Gracie hay Ripple of Hope. Nhiều người bình luận rằng việc trao giải cho Meghan đã phần nào làm giảm uy tín của Gloria Steinem cũng như bản thân giải thưởng Women of Vision.

Một số giải thưởng khác mà Meghan và Harry đã nhận được

Meghan đang hoạt động rất năng nổ thời gian gần đây. Hồi cuối tháng 3, cô được thông báo là sẽ nhận giải thưởng Gracie nhờ đóng góp trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số thông qua podcast có tên Archetypes.

Giải thưởng lần đầu được tổ chức năm 1975, do ngôi sao truyền hình Gracie Allen khởi xướng và kéo dài đến tận ngày nay. Gracie hướng đến tôn vinh những người phụ nữ có đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, xã hội và cả chính trị. Meghan dự kiến nhận giải này vào ngày 23/5, một tuần sau khi nhận giải Gloria Steinem.

Chưa hết, vào năm 2022, hai vợ chồng nhà Sussex đã nhận giải thưởng Ripple of Hope vì những hoạt động nhân quyền của của họ ở New York. Markle và chồng cô, Vương tử Harry, đã thành lập Quỹ Archewell và họ đã làm việc với nhiều tổ chức từ thiện dành cho phụ nữ, bao gồm cả Moms First và Trung tâm National Women’s Law Center. Tại thời điểm nhận giải Ripple of Hope, họ đã phát hành hàng loại bộ phim Netflix gây tranh cãi về sự phân biệt chủng tộc đến từ các thành viên của Vương thất.



Năm 2021, hai vợ chồng còn được tạp chí Time công nhận là những người có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Cặp đôi được vinh danh ở hạng mục “Biểu tượng” (Icon). Ngoài ra, họ cũng cùng xuất hiện trên trang bìa của ấn phẩm của Time, phát hành vào tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên nhà Sussex cùng chụp ảnh bìa tạp chí với nhau.

