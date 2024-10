Nữ vương Elizabeth có một tuyệt chiêu dỗ yên những chú chó Corgi siêu ồn siêu quậy mà không phải ai cũng theo được

Không còn là bí mật khi Nữ vương Elizabeth yêu quý những chú chó Corgi của mình. Tuy nhiên, trong một cuốn sách mới, chúng ta mới được biết về bí quyết của bà để dỗ chúng im lặng. Trong cuốn sách Q: A Voyage Around the Queen, tác giả Craig Brown đã đề cập đến mối quan hệ của cố Nữ vương với những chú chó Corgi và Dorgi – giống chó lai Dachshund/Corgi mà Nữ vương cũng yêu thích. Đáng tiếc, phương pháp của bà để khiến những chú chó "im lặng" lại không phải là một mẹo mà ai cũng có thể làm được: Bà đã sử dụng tiếng kèn túi để dỗ yên đàn chó của mình. Brown viết: "Trùng hợp thay, cách để xua đuổi một con Corgi ồn ào quậy phá cũng giống như cách đối với một con người hung hăng: Một tiếng kèn túi vang lên". "May mắn thay, Nữ vương luôn có sẵn một bộ kèn túi trong tay".

Cố Nữ vương cũng có một người chơi kèn túi riêng, Jim Motherwell, trong những năm 1990. Trong cuốn sách của Brown, ông trích dẫn lời nhạc sĩ này khi nói chuyện với nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Junor rằng "âm vực của kèn túi dường như làm đau tai hầu hết loài chó". Motherwell tiếp tục: "Khi tiếng kèn túi vang lên, hầu hết những chú Corgi sẽ dừng lại bất cứ việc gì chúng đang làm và lẩn đi như thể đang đau đớn".

Trong cuốn sách, Brown đã viết về khoảng thời gian khi Nữ vương Elizabeth mời cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown đến lâu đài Balmoral (Scotland), nơi nghỉ dưỡng yêu thích của Hoàng gia, cũng là nơi Nữ vương qua đời ở tuổi 96 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Brown viết: "Khi Brown và gia đình ở Balmoral, Nữ vương được vây quanh bởi những chú chó Corgi của bà và các con trai của ông đã rất thích thú nhưng cũng không kém phần sốc khi bà bảo một trong những chú chó của mình 'im lặng', khiến lũ trẻ vô cùng ngạc nhiên".

Ông nói thêm rằng những chú chó của Nữ vương được biết đến là "một nhóm khó đoán và tính khí thất thường" và những chú Corgi nổi tiếng của Nữ vương thường có vấn đề về hành vi, nhiều người đã bị chúng cắn. Brown viết: "Những chú Corgi và Dorgi 'lúc thì đáng yêu, lúc thì như tâm thần, chúng là gia đình Corleone của thế giới loài chó'" (Corleone là gia đình mafia khét tiếng trong tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo).

Tuy nhiên, theo Brown, tính khí thất thường của những chú chó của Nữ vương Elizabeth thực sự mang lại cho bà cảm giác thoải mái, vì chúng "nổi loạn theo cách mà Nữ vương Elizabeth II không bao giờ có thể". "Sự ồn ào của chúng là nơi ẩn náu của bà, sự thờ ơ của chúng là niềm an ủi của bà." Nữ vương Elizabeth nổi tiếng trong suốt cuộc đời với tình yêu dành cho động vật, đặc biệt là chó và ngựa. Bà nhận được chú chó Corgi đầu tiên, Susan, làm quà sinh nhật lần thứ 18. Chú chó Susan yêu quý của bà đã bắt đầu một dòng dõi dài những chú Corgi và Dorgi mà Nữ vương sở hữu trong suốt cuộc đời – chính xác là 14 thế hệ.

Caroline Perry, tác giả của cuốn sách The Corgi and the Queen, trước đây đã nói với PEOPLE: "Nhiều người thắc mắc tại sao bà lại chọn giống chó Corgi". "Những người nuôi Corgi sẽ nói với bạn – chúng là những chú chó tuyệt vời, nhưng không dễ nuôi. Chúng rất hoạt bát – một số chú Corgi của bà đã gặp rắc rối; Susan đã gặp rắc rối một vài lần. Ngay cả đối với một người xử lý chó rất giàu kinh nghiệm như Nữ vương, Corgi không dành cho những người mới nuôi chó. Việc bà ấy yêu chúng rất nhiều, tôi nghĩ điều đó nói lên sự thật rằng bà ấy không thể bộc lộ cảm xúc và tình cảm của mình."

Khi Nữ vương qua đời vào tháng 9 năm 2022, hai chú chó còn lại của bà, Muick và Sandy, đã đợi linh cữu bà đi qua và làm lễ an táng tại Lâu đài Windsor vào ngày 19 tháng 9. Những chú chó hiện đang được con trai của bà là Vương tử Andrew và vợ cũ của ông, Sarah Ferguson, chăm sóc.

Theo People