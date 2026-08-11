Lãnh đạo cấp cao Vingroup gồm những ai?

Đến tháng 8 năm nay, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - không còn nằm trong danh sách quản lý cấp cao của tập đoàn. Hồi tháng 5, bà cũng rút khỏi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast.

Theo tài liệu giới thiệu doanh nghiệp tháng 8 do Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố, danh sách quản lý cấp cao (Senior Management) hiện còn 6 người.

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, bà Dương Thị Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Vingroup, bà Mai Hương Nội - Phó Tổng Giám đốc Vingroup, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng và bà Tạ Nguyệt Anh - Giám đốc Công nghệ (CIO).

Danh sách lãnh đạo VIC hiện tại.

So với tài liệu cập nhật hồi tháng 6, danh sách này giảm 1 người. Nhân sự không có trong danh sách là bà Lê Thị Thu Thủy - người đã có nhiều năm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Vingroup và trực tiếp gắn với quá trình xây dựng VinFast.

Trước đó, bà Thủy cũng có thông báo kết thúc chặng đường 9 năm tại VinFast trên trang cá nhân. Bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, một chặng đường đã hoàn thành và bà bước sang một hành trình mới với những thử thách mới.

Bà Thủy năm nay 52 tuổi, quê Gia Lai. Trước khi gắn với VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Bà Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, sau đó lấy bằng MBA tại Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ CFA.

Giai đoạn 1996-1998, bà Thủy làm việc tại Chương trình tín dụng của Ủy ban châu Âu. Sau đó, bà chuyển sang Lehman Brothers và giữ vị trí Phó chủ tịch ngân hàng đầu tư, phụ trách các thị trường Nhật Bản, Thái Lan và Singapore cho tới năm 2008.

Bà Lê Thị Thu Thủy rút khỏi vị trí lãnh đạo Vingroup.

Tháng 11/2008, bà Thủy gia nhập Tập đoàn Vingroup với vai trò Giám đốc Tài chính. Năm 2011, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và 1 năm sau đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VIC.

Khi Vingroup gia nhập lĩnh vực sản xuất ô tô vào năm 2017, bà Thủy tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại VinFast, trong đó có Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu. Tháng 1/2024, bà Thủy chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast thay ông Phạm Nhật Vượng.

Đến ngày 23/5, VinFast công bố thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị khi ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm thay bà Thủy. Sau thay đổi này, bà Thủy được giới thiệu là tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - phụ trách các ưu tiên chiến lược rộng hơn trong toàn hệ sinh thái.

Tài liệu giới thiệu doanh nghiệp tháng 8 do Tập đoàn Vingroup công bố cũng hé lộ bức tranh đầy đủ nhất về quy mô doanh nghiệp này, từ ô tô điện, bất động sản, bán lẻ, du lịch nghỉ dưỡng đến đường sắt tốc độ cao, năng lượng xanh, AI, robot và y tế, giáo dục. Như vậy, Vingroup đang tổ chức hoạt động quanh 6 trụ cột lớn, gồm công nghiệp - công nghệ, phát triển bất động sản và dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và doanh nghiệp xã hội. Bổ trợ cho các trụ cột là hàng loạt doanh nghiệp từ VinFast, Green SM, VinMetal, VinSmart Future, VinRobotics, Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail đến VinSpeed, VinEnergo, Vinmec, Vinschool và VinUniversity. Năm 2025, Tập đoàn Vingroup đạt doanh thu hợp nhất 12,7 tỷ USD. Quy mô nhân sự toàn hệ sinh thái đạt khoảng 230.000 người, hoạt động tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Vingroup xếp thứ 57 trong danh sách Asia-Pacific's Best Companies 2026 của Time và thứ 26 trong Fortune Southeast Asia 500.



