Nữ thủ khoa từng gây tranh cãi khi từ chối Đại học Thanh Hoa chỉ bằng 1 câu

Khi hàng triệu sĩ tử mơ ước được đặt chân vào Đại học Thanh Hoa, Thiệu Dịch Giai lại chủ động từ chối lời mời của ngôi trường danh giá này.

Từ chối Đại học Thanh Hoa dù đạt điểm rất cao

Năm 2019, sau khi điểm thi đại học được công bố tại Trung Quốc, cái tên Thiệu Dịch Giai nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Nữ sinh đến từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đạt 719 điểm, thuộc nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc, Thiệu Dịch Giai còn sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, đồng thời đứng thứ 2 toàn tỉnh ở tổ hợp các môn khoa học tự nhiên.

Với kết quả này, hàng loạt trường đại học hàng đầu Trung Quốc chủ động liên hệ để mời cô nhập học, trong đó có Đại học Thanh Hoa. Ngôi trường còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và học bổng dành cho nữ thủ khoa. Tuy nhiên, trước lời mời được nhiều người mơ ước, Thiệu Dịch Giai chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Tôi muốn đến Đại học Bắc Kinh".

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc, Thiệu Dịch Giai còn sở hữu ngoại hình nổi bật

Quyết định này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc tranh luận. Bởi tại Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh luôn được xem là hai trường đại học danh giá nhất, đồng thời cũng là "đối thủ" trong cuộc cạnh tranh thu hút những học sinh xuất sắc mỗi mùa tuyển sinh.

Khi được hỏi vì sao lại từ chối Thanh Hoa, Thiệu Dịch Giai cho biết cô vốn là học sinh khối tự nhiên nên muốn mở rộng hiểu biết về khoa học xã hội và nhân văn. Theo nữ sinh, Đại học Bắc Kinh có thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực này, phù hợp với mong muốn phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn khoa học tự nhiên.

Với cô, lựa chọn trường đại học không phải là tìm nơi nổi tiếng nhất, mà là tìm môi trường phù hợp nhất với định hướng tương lai.

Không học thêm tràn lan, được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục cởi mở

Thành tích của Thiệu Dịch Giai được nhiều người cho rằng có sự ảnh hưởng lớn từ môi trường gia đình. Cha cô tốt nghiệp Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, còn mẹ có bằng sau đại học và là bác sĩ tại một bệnh viện ở Ôn Châu. Tuy nhiên, điều đặc biệt là cha mẹ cô không hề áp dụng phương pháp giáo dục hà khắc hay tạo áp lực về điểm số.

Ngay từ nhỏ, họ luôn tin rằng nuôi dưỡng hứng thú học tập quan trọng hơn việc ép con học. Thiệu Dịch Giai vì thế hình thành thói quen đọc sách từ rất sớm. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô đều chủ động tìm sách để đọc vì yêu thích khám phá tri thức, chứ không phải vì bị bắt buộc.

Thành tích của Thiệu Dịch Giai được nhiều người cho rằng có sự ảnh hưởng lớn từ môi trường gia đình

Sau mỗi bài kiểm tra, thay vì trách mắng nếu con làm sai, cha cô sẽ cùng phân tích đề thi, tìm nguyên nhân mất điểm và trao đổi cách giải quyết vấn đề. Chính phương pháp này giúp nữ sinh dần hình thành tư duy logic, khả năng tự phân tích và niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán.

Trong suốt những năm học phổ thông, Thiệu Dịch Giai liên tục đạt điểm rất cao ở môn Toán và từng giành giải Nhất cuộc thi Toán học cấp quốc gia dành cho học sinh THPT năm 2018.

Điều đáng chú ý là dù con học rất giỏi, cha mẹ cô vẫn không đăng ký hàng loạt lớp luyện thi như nhiều gia đình khác. Họ mong muốn con phát triển khỏe mạnh, có thời gian theo đuổi sở thích riêng và giữ được tinh thần thoải mái. Ngay cả trong giai đoạn ôn thi đại học căng thẳng nhất, Thiệu Dịch Giai vẫn duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm, không thức khuya học bài.

Trong suốt những năm học phổ thông, Thiệu Dịch Giai liên tục đạt điểm rất cao ở môn Toán và từng giành giải Nhất cuộc thi Toán học cấp quốc gia dành cho học sinh THPT năm 2018

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được gọi là "thiên tài", nữ sinh chỉ mỉm cười khiêm tốn và nói: "Tôi không phải thiên tài. Tôi chỉ chăm chỉ và kiên trì hơn người khác".

Câu chuyện của Thiệu Dịch Giai cho thấy thành công không chỉ đến từ năng lực học tập, mà còn được xây dựng từ thói quen tốt, tinh thần tự học, sự kiên trì và một môi trường giáo dục biết tôn trọng sở thích cũng như lựa chọn của con trẻ. Điều giúp một học sinh đạt thành tích xuất sắc không phải là những lớp học thêm dày đặc, mà chính là được trao quyền chủ động khám phá con đường phù hợp với bản thân.

Theo Sohu