Clara Lee là nữ diễn viên Hàn hiếm hoi bao năm qua vẫn thành công duy trì các hoạt động tại Trung Quốc dù thị trường tỷ dân đã ra lệnh cấm Hàn. Mỗi năm cô đều đều đặn có dự án mới trên màn ảnh Hoa ngữ, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Chỉ tính riêng năm nay, số phim đã phát hành của cô lên tới con số 8 và vẫn có những dự án chưa ấn định ngày ra mắt. Chăm chỉ là vậy nhưng đáng buồn khi chẳng có dự án nào của cô gặt hái được thành công.

Hai dự án phim truyền hình đã lên sóng trong năm nay của Clara là Dream City và Đại Đường Địch Công Án. Trong đó Đại Đường Địch Công Án còn từng được khán giả kỳ vọng rất cao vì sở hữu bối cảnh, quy mô hoành tráng, ghi nhận 8 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Youku trước khi ra mắt. Ở cả hai bộ phim này, Clara đều đóng vai phụ và không hề được khán giả chú ý tới.

Clara Lee ở Đại Đường Địch Công Án

Clara Lee ở Dream City

Sáu dự án phim ngắn, phim điện ảnh mà Clara Lee góp mặt trong năm nay bao gồm Flying Mind, Quan Trung Quỷ Sự: Quan Tài Bí Ẩn, Super Villain, Seven Heroes Beat the Monster, Xiang Xi Gui Shi và I'm Professional. Trong số đó có 2 phim mà cô đóng chính là Quan Trung Quỷ Sự và Seven Heroes Beat the Monster. Và dù là đóng chính hay đóng phụ, cổ trang hay hiện đại thì điểm chung của cả 6 dự án này là đều không hề giúp danh tiếng của Clara đi lên tại thị trường tỷ dân. Thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí khán giả có lẽ chỉ là tạo hình xinh đẹp, quyến rũ, ngay cả khi không mặc đồ hở bạo của Clara.

Clara Lee ở Quan Trung Quỷ Sự: Quan Tài Bí Ẩn

Clara Lee ở Seven Heroes Beat the Monster

Clara Lee ở Flying Mind

Clara Lee ở I'm Professional

Thực tế thì đây chẳng phải năm đầu tiên Clara hoạt động chăm chỉ nhưng không được ghi nhận. Trong sự nghiệp của mình, dù diễn xuất không tệ nhưng cô vẫn chỉ luôn được nhớ đến với tạo hình hở bạo, gu ăn mặc quyến rũ và những cảnh phim khiến khán giả "nghẹt thở". Thậm chí người ta còn gọi cô với hàng loạt những danh xưng như nữ thần sắc đẹp, biểu tượng sexy xứ Hàn,... và vẫn chỉ luôn quan tâm đến việc trong phim mới, Clara sẽ ăn diện ra sao, xinh đẹp thế nào. Với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất đa dạng này, có lẽ Clara Lee nên tìm cho mình một hướng đi mới nếu thực sự muốn gắn bó lâu dài với sự nghiệp phim ảnh.