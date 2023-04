"Nữ thần mặt mộc" bắt chước Song Hye Kyo nhưng thất bại nặng nề, còn bị chê "diễn như chưa tỉnh ngủ"

The Glory đã trở thành cơn "cuồng phong" càn quét màn ảnh khắp châu Á, kể về cuộc báo thù của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trước bè lũ từng bắt nạt mình lúc còn đi học. Tầm ảnh hưởng của The Glory lan đến cả thị trường Trung Quốc, khi trang Douban dành cho phim những số điểm cao ngất ngưởng. Thậm chí giờ đây khi xem phim khác, khán giả còn không tin vào mắt mình vì cứ ngỡ... Dong Eun đang "hiện điện" ngay tại đây.

Trở lại với dự án phim truyền hình Vô Gian, nữ diễn viên 8X Vương Lệ Khôn vào vai nữ đặc vụ "hai mang" Hoa Hướng Vũ. Cô trở về nước sau thời gian du học và gia nhập điều tra kẻ địch. Hướng Vũ còn là tình đầu của nam chính Lục Phong (Cận Đông), và có nhiều cảnh dở khóc dở cười với anh.

Những tưởng đây sẽ là một vai diễn quá dễ để làm tốt của Vương Lệ Khôn do cô đã có kinh nghiệm đóng phim "thế giới ngầm" từ trước, nhưng không. Trong tập 4, mỹ nhân Cbiz khiến khán giả giật mình khi có tạo hình... giống hệ Dong Eun (Song Hye Kyo) trong The Glory. Với mái tóc ngắn, bộ đồ tối màu kín mít và gương mặt "đưa đám", nữ chính Hướng Vũ cố tỏ ra thật ngầu, áp sát và đe dọa nam chính nhưng chỉ khiến người xem bật cười vì quá gượng gạo, ngô nghê. Không chỉ có vẻ ngoài mà ngay cả cách nói chuyện cố tỏ ra bí ẩn, lạnh lùng của cô cũng bị nhận xét là "sao chép" nữ chính The Glory.

Tạo hình y hệt Song Hye Kyo trong The Glory của Vương Lệ Khôn.

Không chỉ có tạo hình ngộ lạ, thiếu sức hút và trông như "Song Hye Kyo bản lỗi", Vương Lệ Khôn còn bị chê về diễn xuất. Trong phim, cô hoàn toàn thất bại trong việc thể hiện một nữ đặc vụ ngầm nguy hiểm, bí ẩn nhưng vẫn quyến rũ. Ánh mắt của cô lúc nào cũng rầu rĩ, thiếu sức sống và bị nhận xét là "buồn ngủ".

Khi nhìn thấy xác đồng đội, hay bị kẻ thù phát hiện, rồi đe dọa đối phương, Vương Lệ Khôn chỉ có một gương mặt duy nhất, trơ trơ và vô cảm. Đã đi diễn được hơn 1 thập kỷ nhưng có vẻ như tiểu hoa này vẫn khá loay hoay, ngay cả khi có trong tay loại nhân vật không mới mẻ.

Đây là khi nữ chính nhìn thấy đồng đội bỏ mạng.

Đây là khi cô bị kẻ địch vay bắt.

Đây là nét mặt của cô khi đang dọa đối phương.

Đây là khi nữ chính tỏ ra cực ngầu, rằng cô độc lập và không tin một ai.

Sinh năm 1985, Vương Lệ Khôn nổi tiếng là "nữ thần mặt mộc" của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều lúc nàng tiểu hoa 8X không còn son phấn, trang điểm mà vẫn khiến khán giả thích thú với gương mặt đẹp tự nhiên. Cô từng ghi điểm trong nhiều dự án nổi tiếng như Mỹ Nhân Tâm kế, Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2... và được yêu thích nhờ vẻ ngoài đằm thắm. Song, diễn xuất luôn là thứ khiến mỹ nhân họ Vương đau đầu, và cho đến nay vẫn chưa có sự tiến bộ đáng kể.

Nữ thần mặt mộc" Vương Lệ Khôn.

Thế nhưng trong lần tái xuất ở Vô Gian, Vương Lệ Khôn để lại nỗi thất vọng lớn. Theo QQ, cô là nguyên nhân chính khiến mạch phim bị gãy, không có sức hút của một tác phẩm trinh thám, điều tra phá án vốn có. Sau Cuồng Phong và Hắn Là Ai, Vô gian được xem là bước lùi trong thể loại phim "thế giới ngầm", và nó thể hiện rõ ở đánh giá tiêu cực của khán giả và rating không cao khi chiếu trên TV.

Bên cạnh diễn xuất chán nản của nữ chính, Vô Gian còn gặp hạn chế về kịch bản, tình tiết quá đơn giản, không thể hiện được cái tầm của một bộ phim đấu trí phức tạp. Những ngôi sao như Cận Đông, Trương Trí Kiên... không phát huy được tối đa năng lực của mình, có kiểu nhân vật với nội tâm "nông cạn", lỏng lẻo.

Vô Gian bị chê mạnh vì quá nhàm chán, nữ chính lại yếu kém so với bạn diễn.

Nguồn: QQ