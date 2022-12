Nữ thần Kpop công khai ngỏ lời hẹn hò với cầu thủ nam thần Cho Gue Sung, Yoo Jae Suk đáp trả bất ngờ

Cầu thủ Cho Gue Sung đang là cái tên hot ở Hàn sau 2 bàn thắng anh ghi được tại World Cup 2022. Ngoài tài năng trong môn thể thao vua - bóng đá, anh còn đặc biệt gây sốt nhờ diện mạo điển trai không thua gì các tài tử hào hoa bậc nhất xứ Hàn. Đáng nói, chân sút này còn phải tắt điện thoại vì quá nhiều cô gái gọi điện cầu hôn. Mới đây, mỹ nhân Mijoo (Lovelyz) nhập hội cuồng Cho Gue Sung, còn công khai bày tỏ tình cảm dành cho nam thần bóng đá ngay trên sóng truyền hình.



Trong chương trình Hangout With Yoo, Lee Mijoo thẳng thắn thừa nhận: "Em không biết tại sao nhưng em nghĩ mình sẽ hẹn hò với Cho Gue Sung trong tương lai đấy". Các khách mời liền trêu chọc ước muốn của cô nàng còn Yoo Jae Suk lại điềm tĩnh trả lời: "Cô ấy được quyền tự do suy nghĩ mà". Đến khi cùng hát với mọi người bài Where the Love Falls, Mijoo còn hét to: "Em chỉ nghĩ về anh thôi Cho Gue Sung. Cho Gue Sung hãy trở về với em".

Mijoo công khai bày tỏ sự mến mộ đặc biệt dành cho cầu thủ Cho Gue Sung ngay trên sóng truyền hình

Mijoo cũng không cưỡng lại được sức hút của Cho Gue Sung

Sau khi trở về từ World Cup, Cho Gue Sung được hàng loạt chương trình giải trí săn đón, lượng người theo dõi trên Instagram cũng tăng từ 20.000 người lên đến gần 3 triệu. Nhờ sự nổi tiếng tăng vọt và ngoại hình điển trai như tài tử, Cho Gue Sung trở thành nam thần trong mơ của nhiều cô gái.

Gần đây, Jeon So Min cũng hài hước tự thừa nhận trên Running Man rằng cô đang hẹn hò bí mật với cầu thủ này. Về phần Cho Gue Sung, anh vướng tin đồn tình ái với người mẫu Ji Min Joo và chị gái của nữ idol Haram (Billlie).

Cho Gue Sung đang khiến nhiều fan nữ phát cuồng nhờ vẻ ngoài điển trai không thua gì tài tử

Jeon So Min cũng là fangirl của Cho Gue Sung

Cho Gue Sung dính tin đồn hẹn hò người mẫu 19 tuổi Ji Min Joo và...

... chị gái của nữ idol Haram (Billlie)

Nguồn: Allkpop