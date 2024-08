Nữ thần Hani (EXID) phải hoãn cưới vì bê bối làm chết bệnh nhân của vị hôn phu?

Vào ngày 2/8, trên mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên tin đồn Hani (EXID) và bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong sẽ hoãn đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 9. Nguyên nhân đến từ việc Yang Jae Woong đang bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến cái chết của 1 bệnh nhân tại bệnh viện của chính mình.

Osen đã liên hệ với công ty quản lý Sublime Entertainment của Hani để xác minh tin này. Đại diện Sublime Entertainment cho biết: "Rất khó để xác nhận chi tiết liên quan đến việc hoãn kết hôn". Công ty này cũng từ chối bình luận về vụ việc của hôn phu Hani.

Công ty quản lý của Hani không xác nhận thông tin hoãn đám cưới

Trước đó vào ngày 31/5, Sports Kyunghang đưa tin Hani (EXID) và bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong sẽ kết hôn vào tháng 9 tới. 1 ngày sau, nữ idol viết tâm thư xác nhận tin lên xe hoa với bạn trai sau 4 năm hẹn hò. Bạn trai Hani là bác sĩ tâm lý nổi tiếng kiêm giám đốc bệnh viện W Jin ở thành phố Bucheon. Yang Jae Woong hơn Hani 9 tuổi và cặp đôi đã hẹn hò từ năm 2020.

Tuy nhiên đến ngày 28/7, Heraldcorp đưa tin bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong đang bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của bệnh nhân. Được biết, nạn nhân tử vong sau khi tới điều trị chứng nghiện thuốc giảm cân ở bệnh viện W Jin của Yang Jae Woong tại thành phố Bucheon, Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra từ ngày 27/5 nhưng đến nay mới được đưa ra ánh sáng.

Theo video được trích xuất từ camera giám sát, nữ bệnh nhân đập cửa gọi bác sĩ tới trợ giúp trong tình trạng đau bụng. Các y tá tới cho bệnh nhân dùng thuốc rồi trói người phụ nữ này vào giường, và bỏ mặc cô rơi vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi bệnh nhân bất tỉnh, các y tá mới kiểm tra mạch đập, tiến hành hồi sức tim phổi và cho người phụ nữ xấu số dùng máy khử rung tim. Không lâu sau đó, nữ bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong được xác định là do giả tắc ruột.

Trả lời phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, mẹ bệnh nhân bức xúc lên tiếng: “Ai cũng có thể nhận ra phần bụng con gái tôi phình to bất thường. Thế nhưng, thay vì đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, phía bệnh viện lại chỉ cho con tôi dùng thuốc và trói con bé trong phòng đơn đến khi nó chết”.

Bệnh nhân ra sức cầu cứu bác sĩ trong tình trạng đau bụng

Các y tá trói nữ bệnh nhân trên giường sau khi cho cô dùng thuốc

Trong khi đó, phía bệnh viện lên tiếng giải thích rằng phần bụng của người phụ nữ xấu số bỗng phình to do chứng táo bón. Ngoài ra, phía bệnh viện W Jin khẳng định các bác sĩ có chuyên môn cũng túc trực tại thời điểm nữ bệnh nhân gặp nguy hiểm. Đồng thời, đại diện của bệnh viện còn nhấn mạnh các y bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình điều trị, không hề có chuyện bỏ mặc bệnh nhân.

Sau khi tin tức được đăng tải, chồng sắp cưới của Hani đã đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Thông qua công ty đại diện Mystic Story, bác sĩ Yang Jae Woong đã gửi lời xin lỗi chân thành tới tang quyến, đồng thời cho biết phía bệnh viện đang tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Họ sẽ cung cấp đủ hồ sơ y tế, CCTV ghi lại toàn cảnh tình huống để phục vụ quá trình điều tra. Yang Jae Woong và các nhân viên tại bệnh viện khẳng định sẽ nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của mình dựa trên các phán quyết y tế và pháp lý.

Yang Jae Woong là người đứng đầu bệnh viện W Jin

Sự việc khiến Hani cũng chịu liên đới. Đặc biệt, sau khi hôn phu lên tiếng xin lỗi, Hani càng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Trang cá nhân của nữ thần tượng sinh năm 1992 tràn ngập những bình luận tiêu cực với lời lẽ nặng nề về hôn lễ sắp tới của cô và bác sĩ Yang Jae Woong.

Theo Nate, 1 phần lý do khiến Hani hứng chịu làn sóng tấn công từ dư luận là do nữ thần tượng đã công bố tin tức kết hôn với Yang Jae Woong vào ngày 31/5, tức chỉ 4 ngày sau khi bệnh nhân A qua đời. Điều này làm dư luận phẫn nộ vì bệnh viện của Yang Jae Woong vừa gây ra sự cố y tế chết người nhưng anh và Hani vẫn còn tâm trí báo tin cưới xin để nhận được lời chúc phúc từ khán giả. Nhiều netizen chê trách Hani và hôn phu Yang Jae Woong vui trên nỗi đau, sự mất mát của người khác. Ngoài ra, hành động này của nữ idol cũng bị cho là thiếu suy nghĩ, không thấu đáo. Do đó, nỗi thất vọng và tức giận của công chúng với Hani ngày càng tăng.

Hani bị chỉ trích dữ dội sau khi bạn trai vướng bê bối làm chết người. Khán giả càng phẫn nộ hơn khi phát hiện cô và Yang Jae Woong công bố tin kết hôn chỉ sau 4 ngày nữa bệnh nhân qua đời

Bên cạnh đó, cũng có không ít người hâm mộ mong Hani cân nhắc lại quyết định kết hôn với Yang Jae Woong. Hôn phu của Hani đang có hình ảnh rất tiêu cực và khiến cô lâm vào cảnh khủng hoảng danh tiếng. Theo nhiều netizen, nếu Hani kết hôn với Yang Jae Woong, cô có nguy cơ trở thành "Hyuna thứ 2".

Gần đây, Hyuna thông báo cưới Junhyung - nam ca sĩ từng vướng bê bối tình dục Burning Sun. Sau tuyên bố nói trên, nữ idol bị công chúng quay lưng và chịu sự chỉ trích dữ dội. Cô đối diện với cảnh "biển đen im lặng" khi biểu diễn trên sân khấu. Vì vậy, fan của Hani e ngại nữ thần tượng cũng sẽ rơi vào tình cảnh bị ghét bỏ như Hyuna nếu kết hôn với Yang Jae Woong.

Hani đang bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề. Cô được cho là sẽ rơi vào cảnh bị ghét bỏ như Hyuna nếu cưới 1 người dính tai tiếng

Nguồn: Osen