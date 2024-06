Sooyoung là nữ idol nổi đình đám của nhóm nhạc SNSD. Bên cạnh Yoona thì Sooyoung có thể coi là mỹ nhân lấn sân diễn xuất thành công nhất của nhóm nhạc quốc dân này. Cô góp mặt trong nhiều dự án, cả điện ảnh lẫn truyền hình và cũng ít nhiều gặt hái được thành công dù chỉ là tay ngang.

Ít ai ngờ, trước khi có được thành công như hiện tại, Sooyoung từng có thời điểm vô cùng chật vật những ngày đầu sự nghiệp. Trong quá khứ, tại sự kiện ra mắt bộ phim The 3rd Hospital của mình, Sooyoung từng chia sẻ về trải nghiệm thử vai đến gần 100 lần nhưng đều bị đánh trượt. Thời điểm đó có nhiều lý do khiến cô không được nhận vai nhưng một phần lớn cũng do nữ idol chưa có kinh nghiệm, diễn xuất còn quá non nớt. Việc phải chờ đợi quá lâu cho việc được sống với niềm đam mê diễn xuất cũng khiến Sooyoung cảm thấy trân trọng những cơ hội đến với mình hơn. Cô cho biết, sau quá nhiều vấp ngã, cô làm quen với việc biết buông bỏ, chịu đựng và chờ đợi để vượt qua khó khăn.

Sooyoung ở buổi họp báo phim The 3rd Hospital

Và quả nhiên, sau nhiều năm "vô duyên" với nghiệp diễn, Sooyoung đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt. Kể từ The 3rd Hospital năm 2012, sự nghiệp phim ảnh của nữ thần chân dài trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cô liên tục có cho mình các vai chính trong hàng loạt dự án lớn như My Spring Days, 38 Revenue Collection Unit, Tell Me What You Say, So I Married an Anti Fan,... Diễn xuất của Sooyoung cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. So với Yoona nổi đình đám nhưng diễn xuất liên tục gây tranh cãi thì phong độ của Sooyoung có phần ổn định hơn hẳn. Cô cũng từng nhận về một số giải thưởng phim ảnh tại các lễ trao giải lớn như MBC Drama Awards, Korea Drama Awards,...

Năm ngoái cũng là một năm thành công vang dội của Sooyoung với tư cách diễn viên. Cô có cho mình vai diễn xuất sắc ở bộ phim Not Others. Tuy bộ phim này phải chịu thiệt thòi khi lên sóng trên nhà đài còn non trẻ là ENA nhưng nó vẫn thuận lợi ghi nhận tỷ suất người xem ấn tượng. Thậm chí nó còn trở thành phim trong tuần có rating cao nhất năm 2023 của đài ENA. Dĩ nhiên, công lớn thuộc về Sooyoung, người đã có một màn lột xác ấn tượng trong vai nữ cảnh sát mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng rất yếu đuối, nhạy cảm. Khán giả thật sự đã quên mất Sooyoung là một tay ngang trong lĩnh vực làm phim bởi diễn xuất ngày càng hoàn thiện của nữ idol.

Nguồn ảnh: Naver

https://kenh14.vn/nu-than-bi-100-doan-phim-tu-choi-vi-qua-do-gio-dien-hay-xuat-sac-con-co-phim-pha-ky-luc-cua-nam-20240622001433923.chn