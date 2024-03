Nữ tài xế "dính" 26 lỗi vi phạm giao thông trong 1 tháng

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, qua trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa ghi nhận từ ngày 1/2 đến 29/2, xe mô tô BKS 98D1 - 605.XX do một phụ nữ điều khiển có 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Công an huyện Hiệp Hòa đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Qua xác minh, người điều khiển xe mô tô trên là chị Nguyễn Thị T (SN 1983), trú ở tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), làm nghề bán hoa tươi.

Lỗi vi phạm của chị T được camera giám sát giao thông ghi lại.

Cơ quan Công an đã mời chị T đến làm việc, thông qua các hình ảnh vi phạm kết hợp biện pháp nghiệp vụ, chị T đã thừa nhận các lỗi trên. Công an huyện Hiệp Hòa đã lập biên bản để xử lý phạt “nguội” theo quy định của pháp luật. Với lỗi phạt 900 nghìn đồng/lần vượt đèn đỏ và 500 nghìn đồng/lần không đội mũ bảo hiểm, chị T bị xử phạt tổng số tiền là 19,4 triệu đồng.

Ngoài trường hợp của chị T, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa cũng lập biên bản, mời nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm đến làm việc và nộp phạt.