Nữ streamer xinh đẹp khoe góc gaming ngập sắc hồng, ai nhìn cũng mê mẩn!

Với các game thủ, việc có được máy móc, cấu hình tối ưu thì set up một không gian ưng ý để tăng cảm hứng leo rank là điều rất cần thiết. Còn với cô nàng streamer Tiểu An, một góc gaming đẹp và thẩm mỹ với đầy đủ mọi thứ là điều không thể thiếu. Do đó, Tiểu An đã tạo nên một không gian chơi game đầy ấn tượng cho bản thân mình. Từ máy móc thiết bị cho đến đồ ăn vặt "tiếp sức" đều được nữ streamer chuẩn bị rất tươm tất.

Nữ streamer Tiểu An bên cạnh góc livestream của mình

Góc gaming đầy ấn tượng của nữ streamer:

Sau khi chia sẻ về không gian chơi game và livestream của mình, Tiểu An đã khiến không ít người trầm trồ về cả nhan sắc lẫn góc gaming. Được biết, ngoài công việc streamer, Tiểu An còn là một giảng viên dạy trang điểm. Cô nàng xinh đẹp này có niềm đam mê với game từ lâu và thường xuyên tham gia các hoạt động của cộng đồng game thủ.