Vừa trở về sau tour lưu diễn toàn cầu, BLACKPINK ra mắt ngay "siêu phẩm" cho game di động

Bên cạnh các tour diễn trên các quốc gia, người hâm mộ của nhóm nhạc BLACKPINK còn dành nhiều quan tâm cho THE GAME. Đây là dự án game di động của 4 mỹ nữ, được tiết lộ lần đầu trong concert tại Malaysia vào tháng 3/2023. Các thông tin về những hoạt động trong khuôn khổ dự án: video quảng bá, thực hiện ca khúc chủ đề đều liên tục được cập nhật.

Theo đó, The Girls, ca khúc quảng bá cho trò chơi BLACKPINK: The Game đã chính thức ấn định ngày ra mắt, vào ngày 23/8. Khác với kế hoạch ban đầu, The Girls vốn được dự kiến trình làng cùng lúc với trò chơi, vào giai đoạn tháng 5/2023. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, sản phẩm âm nhạc này nhiều liên tục bị trì hoãn.

Tài khoản BLACKPINK: THE GAME cho biết ca khúc sẽ phát hành trong game trước, chưa rõ về khả năng được phát hành trên các nền tảng khác như YouTube và Spotify. Người hâm mộ vẫn không ngừng hy vọng, bài hát sẽ được phổ biến rộng rãi. Trước đó, dù không nằm trong một album chính thức của BLACKPINK nhưng The Girls vẫn nhận được sự đón chờ từ cộng đồng BLINKs.

Cho những ai chưa biết, trò chơi BLACKPINK: THE GAME đem đến trải nghiệm hóa thân thành nhà sản xuất của nhóm nhạc. Thông qua công ty quản lý, game thủ có thể thay đổi lịch trình của các thành viên BLACKPINK, lựa chọn trang phục cho các nhân vật… Game cho phép kết nối và chơi chung giữa các nhóm bạn. BLACKPINK: THE GAME mong muốn mang đến những giây phút thư giãn, giải trí cho fan của mình.