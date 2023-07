Nữ sinh Việt giành học bổng lớn từ đại học lâu đời nhất New Zealand

Bạn đã "bật mí" những bí quyết trở thành học sinh giỏi cũng như những trải nghiệm thú vị khi theo học tại ĐH Otago.

Nguyễn Ngọc Hoàng Lan

- Giải thưởng Thành tích học tập xuất sắc (Academic Excellence Award) suốt ba năm trung học (từ lớp 11 đến lớp 13)

- Giải thưởng Proxime Accessit (Á khoa toàn trường) năm lớp 13

- Học bổng đầu vào University of Otago Academic Excellence Entrance Scholarship trị giá 35.000 NZD dành cho tân sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Chào Lan, được biết bạn tới New Zealand du học từ bậc Trung học, khoảng thời gian này có ảnh hưởng gì đến hành trình học cử nhân của bạn tại New Zealand?

Trong 5 năm sinh sống và học tập tại New Zealand, mình vô cùng an tâm bởi môi trường sống an toàn, trong lành và người dân thân thiện, đặc biệt là với cộng đồng du học sinh.

Mình rất ấn tượng với hệ thống giáo dục đề cao tính cá nhân và tinh thần độc lập của New Zealand ngay từ trung học. Ngoài những môn bắt buộc gồm Toán và Văn, học sinh sẽ được chọn môn sở trường hoặc các môn yêu thích với nhiều cơ hội trải nghiệm nhờ vào định hướng của thầy cô. Nhờ vậy, các bạn có thể tập trung công sức và thời gian để sẵn sàng cho chuyên ngành đại học ngay từ phổ thông. Bản thân mình đã chọn những môn thuộc nhóm Khoa học gồm Sinh học, Hoá học, Vật lý vì mình đã xác định theo đuổi về nghiên cứu về sức khỏe con người.

Động lực nào đã thôi thúc bạn theo đuổi ngành Khoa học Y sinh (Biomedical Science)? Vì sao bạn chọn ĐH Otago giữa nhiều lựa chọn khác?

Ngay từ cấp 3, mình đã ấp ủ ước mơ nghiên cứu sức khỏe con người và được các thầy cô ở bộ môn Khoa học định hướng theo ngành Khoa học Y Sinh. Để chọn trường đại học, mình chủ động tìm hiểu và tham khảo kinh nghiệm của giáo viên cùng các anh chị học sinh khóa trước. Theo đó, mình đã cân nhắc dựa trên 4 yếu tố gồm thế mạnh đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Vào năm cuối phổ thông, mình đã có cơ hội tham quan trường Otago. Chuyến đi này đã để lại cho mình nhiều ấn tượng về cảnh quan, cơ sở vật chất cũng như dịch vụ hỗ trợ sinh viên của trường. Đơn cử như hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, được trang bị đầy đủ dụng cụ để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Một điểm mình cũng rất ấn tượng là thư viện trường được thiết kế theo không gian mở với đa dạng các góc học tập.

Được biết Hoàng Lan đã nhận được học bổng University of Otago Academic Excellence Entrance trị giá 35.000 NZD dành cho tân sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, bạn có thể chia sẻ về quá trình chuẩn bị và ứng tuyển cho học bổng?

Để chinh phục học bổng, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là tìm hiểu tiêu chí và lên kế hoạch học tập. Học bổng University of Otago Academic Excellence Entrance được trao cho những học sinh phổ thông toàn diện về học lực và các yêu cầu khác gồm tinh thần lãnh đạo, hoạt động ngoại khóa về thể thao hoặc nghệ thuật.

"Lên kế hoạch học tập dựa vào tiêu chí học bổng" là cách để Hoàng Lan đạt được học bổng từ ĐH Otago

Từ các tiêu chí trên, mình đã đặt ra những mục tiêu cần hoàn thành trong 3 năm trung học. Cụ thể, mình đã nỗ lực để đạt thành tích tốt ở những môn thế mạnh. Về hoạt động ngoại khóa, mình đam mê chơi đàn piano từ nhỏ nên đã chủ động đăng ký học lớp nhạc lý như môn tính điểm và tham gia các sự kiện âm nhạc của trường.

Lan có thể chia sẻ vài trải nghiệm cá nhân của bạn trong thời gian theo học tại ĐH Otago?

Việc học tại ĐH Otago không những giúp mình trau dồi kiến thức ngành, mà còn phát triển kỹ năng sẵn sàng làm việc qua các môn học. Đơn cử ở môn Giải phẫu học (Anatomy), mình đã được nhìn và cảm nhận từng bộ phận nhỏ trong cơ thể khi tận tay phẫu thuật trên các bệnh nhân đã cống hiến cơ thể cho khoa học. Các Giáo sư luôn tạo không khí học tập thoải mái và luôn khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi để thúc đẩy các thảo luận trong lớp. Điều này đã giúp mình rèn luyện kỹ năng phản biện và tự tin trong giao tiếp.

Thời gian học tập tại ĐH Otago đã giúp Hoàng Lan phát triển đa dạng kỹ năng

Với lượng kiến thức dày đặc và thời gian eo hẹp, mình đã nâng cao khả năng quản lý thời gian, tóm tắt nội dung bài giảng, phát triển chiến lược ôn bài. Theo mình, những kiến thức và kỹ năng trên sẽ giúp mình thêm tự tin vào bản thân, cũng như áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tế, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của bạn thân tại thị trường lao động quốc tế.

Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Lan.

Năm 2024, ĐH Otago cung cấp hàng trăm học bổng, trong đó có những học bổng trị giá lên đến NZ$124,200 (khoảng 1.8 tỷ đồng) cho sinh viên quốc tế, kể cả du học sinh Việt Nam. Để tìm hiểu cơ hội các cơ hội học bổng tại ĐH Otago, độc giả có thể truy cập tại: https://bit.ly/Otago-Scholarships2023