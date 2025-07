Nữ sinh viên đăng tin sai sự thật bôi nhọ người khác

Ngày 17-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Tam Điệp vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Thị Kim N. (SN 2003; ngụ tổ 18, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Nữ sinh viên Phạm Ngọc Kim N. làm việc với cơ quan công an về hành vi đăng tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác điều tra, xác minh, Công an phường Tam Điệp vừa triệu tập phát hiện chị Phạm Ngọc Kim N. (hiện là sinh viên một trường Đại học ở TP Hà Nội) đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để đăng tải nội dung, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân.

Quá trình làm việc, chị N. khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, mặc dù không có tài liệu, chứng cứ nhưng chị N. đã sử dụng 3 tài khoản mạng xã hội của mình để đăng tải hình ảnh, thông tin không có cơ sở, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân khác.

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích, chị N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên các trang mạng xã hội.