Nữ sinh lớp 7 tự sinh con ở Sơn Động, giao công an vào cuộc

Theo đó, nữ sinh này là cháu T.T.M.C. (13 tuổi) đang theo học tại lớp 7 của Trường THCS xã An Bá ở huyện Sơn Động. Khoảng 4 giờ 30 ngày 11-2, khi đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, cháu C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.

Bước đầu, gia đình và cháu C. cho biết từng có bạn trai là N.V.M. (17 tuổi, ở xã An Bá, huyện Sơn Động) và thường xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6-2022 thì cháu C. phát hiện có thai. Sau đó, cháu C. vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, nhưng do thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông, lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè, giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi ở C..

Trước sự việc trên, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo công an xã trao đổi thông tin với đại diện gia đình cháu C.. Đồng thời chỉ đạo Phòng LĐTB-XH huyện Sơn Động phối hợp với chính quyền địa phương tới hỏi thăm, động viên gia đình cháu C. và hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng.