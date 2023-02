Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con: Đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"

Trường THCS An Bá, nơi nữ sinh C. theo học

Liên quan đến thông tin nữ sinh lớp 7 (đang học tại Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) sinh con trong nhà tắm, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này có dấu hiệu tội phạm.

Theo luật sư Hùng, căn cứ những thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp thì đến thời điểm sinh con, cháu C. khoảng 13 tuổi. Như vậy, thời điểm phát sinh quan hệ, cháu C. dưới 13 tuổi.

Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ ai là người đã quan hệ với nạn nhân, có bị ép buộc hay không? Đây là những căn cứ rất cần thiết để điều tra nguyên nhân, hành vi, thủ phạm để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc giao cấu, quan hệ hay xâm hại tình dục với nạn nhân đưới 16 tuổi đều là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm. Nếu đối tượng dùng vũ lực, xâm hại cháu thì hành vi cấu thành tội hiếp dâm trẻ em, trường hợp thời điểm xâm hại, quan hệ mà nạn nhân chưa đủ 13 tuổi kể cả có tự nguyện hay không đều cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng định khung là làm nạn nhân có thai khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Trường hợp nạn nhân khi quan hệ đã đủ 13 tuổi mà các bên tự nguyên thì có thể cấu thành tội "giao cấu với người với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" với khung hình phạt lên đến 10 năm tù.

"Tuy nhiên, trong vụ việc này, đáng trách là gia đình cháu C. không giám sát, quan tâm đến con mình. Khi cháu bé có thai, đẻ con mà gia đình không hề hay biết; hoặc nếu biết mà cố tình không báo cho nhà trường để có biện pháp bảo vệ cháu bé phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của cháu.

Thời điểm cháu mang thai cũng rất nguy hiểm, những hoạt động thể chất mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cả 2 mẹ con. Hiện tại, cháu mới sinh con xong, về tâm sinh lý rất mẫn cảm, dễ bộc lộ cảm xúc tiêu cực, dễ nổi nóng, vì thế cần được sự quan tâm chăm sóc của gia đình cháu nhiều hơn. Không nên gây sức ép, chửi bới hay gây áp lực cho cháu về những lỗi lầm của cháu.

Đây cũng là một bài học cho gia đình về việc quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên. Chúng ta cần quan tâm, bảo ban, chăm sóc các cháu nhiều hơn. Cần có những biện pháp giáo dục, định hướng tâm lý cho trẻ, nhất là khi đến độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý. Nhà trường, cộng đồng, xã hội, các cơ quan bảo vệ phụ nữ, trẻ em cần vào cuộc, có những biện pháp tích cực để bảo vệ cháu bé, cũng như có biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục nhận thức cho các cháu học sinh về giới tính, quan hệ tình cảm. Các cháu học sinh cũng cần chuẩn bị cho mình hành trang, kiến thức về giới tính, tình cảm, sức khỏe để tự bảo vệ bản thân", Luật sư Hùng cho hay.

Như PNVN đã thông tin, một học sinh nữ tên C. (SN 2010, đang học lớp 7 của trường THCS An Bá) vừa sinh con tại nhà tắm của gia đình.

Theo đó, ngày 11/2, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C. cho hay, em vừa tự sinh con trong phòng tắm. Cụ thể, gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội. Sau khi vào phòng tắm, cháu đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.

Sau khi sự viêc xảy ra, mọi người trong gia đình đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe của nữ sinh cùng con trai đã ổn định.

Theo thông tin từ gia đình, cô bé học lớp 7 từng có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm. Mặc dù có thai nhưng trong quá trình học tập, C. vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ. Tuy nhiên, do C. thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông nên bị lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện ra sự thay đổi lớn của em.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Hội LHPN Bắc Giang cũng đã đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ, xử lý theo quy định.