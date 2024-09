Nữ sinh lên thành phố nhập học tình cờ gặp "đàn anh" nhiệt tình ở ga tàu, 10 phút sau cô lập tức báo cảnh sát

Thời gian tháng 9, tháng 10 hàng năm là lúc tân sinh viên bắt đầu rục rịch nhập học, chuẩn bị cho một chặng đường hoàn toàn mới ở trường đại học. Trong ngày nhập học, ngoài hành lý lỉnh kỉnh, phần lớn các bạn trẻ còn mang theo số tiền không nhỏ do phụ huynh gửi gắm để nộp học phí cũng như trang trải những chi phí khi sống xa gia đình. Và điều này đã khiến họ, những tân sinh viên mới chập chững lên thành phố, dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ xấu do còn non nớt và thiếu kinh nghiệm xã hội.

Tại Trung Quốc, hàng năm đều có đủ loại tổ chức lừa đảo phạm tội, đặc biệt là những tổ chức lừa đảo nhắm vào sinh viên đại học. Chúng sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau để chiếm đoạt tiền của các bạn tân sinh viên lần đầu xa nhà. Có rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo ở bến xe, bến tàu, lôi kéo bán hàng đa cấp, lừa đảo trên mạng, bẫy làm thêm, cò nhà… Vì vậy, các bạn tân sinh viên và cha mẹ cần hết sức chú ý, bảo quản tốt tiền bạc của mình cũng như nâng cao ý thức an ninh, tránh để bản thân rơi vào bẫy sập của kẻ xấu.

Mới đây, netizen Trung Quốc cũng đã chia sẻ lại câu chuyện của một nữ sinh đại học có tên Tiểu Mạt như một lời nhắc nhở gửi đến các tân sinh viên cần hết sức cảnh giác khi đi nhập học. Được biết, Tiểu Mạt đến từ một thị trấn nhỏ. Trải qua 12 năm đèn sách vất vả, cuối cùng nữ sinh đã thành công đỗ vào một đại học danh tiếng mà mình hằng mơ ước. Vào ngày nhập học, do bận việc nên cha mẹ Tiểu Mạt không thể đưa con gái đi được, thành thử ra chỉ có một mình Tiểu Mạt tay xách nách mang lên thành phố bằng tàu hỏa.

Do gia đình có việc bận nên Tiểu Mạt chỉ đi nhập học một mình. (Ảnh minh họa)

Hành lý cô mang theo ngoài quần áo thì còn có một chiếc máy tính xách tay mới anh trai tặng, một chiếc điện thoại di động cùng một số nhu yếu phẩm. Đây không phải lần đầu Tiểu Mạt lên thành phố, trước đó khoảng 2 tháng, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, nữ sinh và gia đình đã đến đây du lịch vài ngày dưới danh nghĩa khảo sát trường học, chính vì vậy nên cô khá quen thuộc với khu vực ga tàu.

Ngay khi cô vừa xuống tàu và bước khỏi cửa ra ga, cô đã gặp được một "đàn anh khóa trên vô cùng nhiệt tình". Chàng trai này đã lịch sử hỏi han Tiểu Mạt rất nhiều câu hỏi, anh ta nhiệt tình đến mức khiến Tiểu Mạt cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi biết được trường đại học mà Tiểu Mạt sắp đến, anh ta tự giới thiệu mình là "đàn anh khóa trên phụ trách đón tân sinh viên" được trường cử đến và đã đợi sẵn ở cửa ga từ sớm. Nói đoạn, "đàn anh" này hăng hái giúp Tiểu Mạt xách hành lý rồi dẫn cô đến điểm tiếp đón tân sinh viên của trường. Anh ta cũng nói cho Tiểu Mạt biết vị trí nhà vệ sinh và nói cô nếu cần có thể tranh thủ đi. Vì vừa xuống tàu nên Tiểu Mạt cũng cần đi WC thật, cô chỉ cầm theo một chiếc balo nhỏ và để lại "đàn anh" tự nguyện trông hành lý cho mình.

Thế nhưng sau khi Tiểu Mạt đi vệ sinh xong quay trở lại, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cô phát hiện "đàn anh" và hành lý của mình đều biến mất không chút tăm hơi. Cô vội vã hỏi xung quanh và nhận ra đó không phải đàn anh khóa trên nào cả mà chính là kẻ lừa đảo. Vì vậy, cô lập tức gọi điện báo cảnh sát.

May mắn thay, vì đang mùa tựu trường nên nhà ga cũng tăng cường an ninh và tuần tra. Sau khi nhận được tin báo của Tiểu Mạt, cảnh sát đã lập tức bắt giữ "đàn anh lừa đảo" và hành lý của Tiểu Mạt cũng nhanh chóng được tìm thấy. Sau khi cảm ơn cảnh sát, Tiểu Mạt không quên tự giễu mình vì chưa chính thức nhập học đã học được một bài học quá lớn.

Tiểu Mạt đã có một bài học "nhớ đời" khi cuộc sống đại học còn chưa chính thức bắt đầu. (Ảnh minh họa)

Theo cảnh sát, vào mùa nhập học, tại các khu vực như bến xe, ga tàu thường có kẻ xấu lợi dụng việc tân sinh viên mới đến nơi lạ lẫm, non nớt, thiếu cảnh giác và giả mạo thành người đón tiếp do trường cử đến, dùng các thủ đoạn để lừa đảo, trộm tiền hoặc cướp tài sản của tân sinh viên. Phụ huynh và sĩ tử cần hết sức lưu tâm, chuẩn bị trước kế hoạch chống lừa đảo, nâng cao ý thức tự bảo vệ, rút kinh nghiệm từ những trường hợp lừa đảo khác cũng như duy trì liên lạc với cố vấn học tập và gia đình.

Câu chuyện của Tiểu Mạt là một bài học đắt giá dành cho mọi sinh viên mới sắp bước vào cánh cổng đại học. Để tránh những tình huống tương tự, các bạn tân sinh viên có thể lưu ý một số điều sau đây:

- Các bạn tân sinh viên không nên tin tưởng mù quáng vào người lạ, đặc biệt là những người tự xưng là người của trường hoặc cựu sinh viên mà không có minh chứng rõ ràng.

- Không bao giờ để lộ thông tin cá nhân hoặc tài chính của mình cho người lạ.

- Luôn giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, thông báo vị trí cũng như kế hoạch di chuyển của mình.

- Đối với hành lý và tài sản cá nhân, không bao giờ để người lạ giữ hoặc mang hộ mà không có sự giám sát.

- Phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi gặp phải tình huống đáng ngờ hoặc cảm thấy không an toàn.

Theo Baijiahao