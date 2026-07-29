Nữ sinh làm clip "đu trend" môn học, nhìn qua tưởng vô hại, xem kỹ mới hiểu vì sao nhiều phụ huynh Việt bất an

Nhiều người nhận ra điểm bất thường trong clip này.

Một đoạn video ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Trong clip, nữ sinh nọ mặc đồng phục thực hiện một trào lưu đang phổ biến trên mạng liên quan đến cách gọi tên các môn học.

Nếu chỉ xem lướt, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn thuần là một video "đu trend" của học sinh. Thế nhưng, càng xem kỹ phần chữ xuất hiện trong clip, nhiều phụ huynh càng cảm thấy bất an khi các môn học quen thuộc lại được gắn với những từ ngữ mang hàm ý nhạy cảm, dễ khiến người xem liên tưởng đến chuyện người lớn.

Ảnh cắt từ clip

Trẻ không chỉ xem mà còn học cách hành xử từ Internet

Chỉ cần một lần dừng lại xem hoặc tương tác với một nội dung tương tự, nền tảng có thể liên tục đề xuất thêm hàng chục video cùng chủ đề. Dần dần, những câu nói mang hàm ý người lớn, những điệu nhảy gợi cảm hay những trào lưu gây sốc trở thành điều quen thuộc trong thế giới trực tuyến của trẻ. Với người trưởng thành, đó có thể chỉ là một trò đùa. Nhưng với trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi THCS, ranh giới giữa "cho vui", "đang hot" và "đúng - sai" vẫn còn rất mong manh.

Ở lứa tuổi THCS, khả năng phân biệt giữa "điều đang thịnh hành" và "điều nên làm" vẫn chưa hoàn thiện. Nếu hàng ngày đều nhìn thấy bạn bè nhảy theo một xu hướng, đọc những bình luận cổ vũ, thấy video đạt hàng trăm nghìn lượt thích, các em rất dễ mặc định rằng đó là điều bình thường.

Có một quan niệm khá phổ biến rằng trẻ chỉ lên mạng để giải trí. Nhưng thực tế, Internet đang làm nhiều hơn thế. Nó dạy trẻ cách nói chuyện. Dạy trẻ cách gây chú ý, dạy trẻ điều gì sẽ được tung hô, dạy trẻ rằng càng gây sốc thì càng nhiều người xem.

Các chuyên gia giáo dục nhiều lần cảnh báo rằng trẻ ở giai đoạn đầu tuổi dậy thì có xu hướng học thông qua bắt chước rất mạnh. Khi khả năng kiểm soát hành vi và đánh giá hậu quả chưa hoàn thiện, việc tiếp xúc liên tục với những nội dung không phù hợp có thể ảnh hưởng đến nhận thức, cách giao tiếp và hệ giá trị của các em.

Thứ trẻ cần không chỉ là những lệnh cấm

Mỗi khi xuất hiện một video gây tranh cãi, phản ứng quen thuộc của nhiều phụ huynh là đổ lỗi cho điện thoại hay mạng xã hội. Nhưng Internet sẽ không biến mất, điện thoại cũng sẽ không biến mất. Thứ trẻ cần không chỉ là những lệnh cấm, mà là một "hệ miễn dịch số" để biết tự bảo vệ mình trước những nội dung độc hại.

Điều đó không thể hình thành chỉ bằng việc tịch thu điện thoại, nó được tạo nên từ những cuộc trò chuyện trong gia đình. Từ việc cha mẹ biết con đang xem gì, theo dõi ai, thần tượng ai. Từ việc cùng con phân tích vì sao một nội dung thu hút hàng triệu lượt xem nhưng chưa chắc đã đáng để học theo. Từ việc giúp con hiểu rằng "nhiều người làm" không đồng nghĩa với "điều đó đúng".

Các nghiên cứu về giáo dục kỹ thuật số đều cho thấy trẻ có sự đồng hành, trao đổi thường xuyên với cha mẹ sẽ có khả năng tự đánh giá và sàng lọc thông tin tốt hơn những em chỉ được quản lý bằng mệnh lệnh và cấm đoán.

Một chiếc điện thoại không thể tự làm hỏng một đứa trẻ, nhưng để một đứa trẻ lớn lên một mình trong thế giới mạng, nơi các thuật toán luôn ưu tiên nội dung gây sốc để giữ chân người xem mới là điều đáng lo ngại. Bởi khi ấy, người dạy con cách nói, cách nghĩ và cách nhìn thế giới không còn là cha mẹ hay thầy cô, mà là những video dài vài chục giây và những xu hướng thay đổi từng ngày.

Giáo dục trong thời đại Internet không còn chỉ là dạy con học tốt, mà còn là giúp con đủ bản lĩnh để biết điều gì nên xem, điều gì nên tin và điều gì cần nói "không", ngay cả khi cả đám đông đều đang làm điều ngược lại.