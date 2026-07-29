Một người có 3 thói quen này chứng tỏ họ thông minh hơn họ tưởng

Đôi khi những hành vi tưởng chừng kỳ lạ hoặc vụng về lại chính là dấu hiệu cho thấy bộ não của bạn đang vận hành ở mức độ tư duy vô cùng vượt trội.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường có xu hướng đánh giá trí thông minh qua bằng cấp, điểm số hay khả năng phản ứng nhanh nhạy trong công việc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tâm lý học và thần kinh học hiện đại, tiềm năng trí tuệ của một cá nhân còn được bộc lộ qua những nếp sinh hoạt vô cùng đời thường.

Nhiều người vốn tự nhận mình là một người bình thường, thậm chí từng cảm thấy áy náy vì một vài thói quen khác biệt của bản thân. Dẫu vậy, các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng nếu sở hữu 3 đặc điểm dưới đây, trí tuệ của bạn có thể vượt xa so với những gì bạn từng tự đánh giá.

Thói quen hay tự nói chuyện với chính mình

Không ít người cảm thấy e ngại hoặc ngượng ngùng khi vô tình để ai đó bắt gặp mình đang lẩm bẩm một mình trong phòng làm việc hay khi đang đi dạo. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học hành vi khẳng định đây không phải là biểu hiện của sự mất tập trung hay bất ổn tâm lý, mà là cơ chế tư duy bậc cao. Khi bạn tự trò chuyện thành tiếng với chính mình, bộ não đang thực hiện quá trình cụ thể hóa tư duy. Hành động này giống như việc bạn mở một bảng điều khiển công khai cho các dòng suy nghĩ phức tạp bên trong não bộ.

Một nghiên cứu nổi tiếng được công bố trên tạp chí tâm lý học thực nghiệm quốc tế cho thấy, việc đọc tên đối tượng hoặc tự hướng dẫn bản thân bằng lời nói giúp con người tìm kiếm mục tiêu nhanh hơn và xử lý các bài toán logic hiệu quả hơn rõ rệt. Khi đối mặt với một vấn đề hóc chuẩn bị cần giải quyết, việc tự nói ra các bước thực hiện giúp não bộ lọc bỏ những luồng thông tin nhiễu, tăng cường khả năng ghi nhớ ngắn hạn và kiểm soát hành vi tốt hơn. Những người có thói quen này thường sở hữu khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và tư duy hệ thống rất cao.

Việc tự nói chuyện thành tiếng giúp bộ não cô đọng thông tin và kích thích khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thói quen thường xuyên mơ mộng ban ngày

Trong môi trường học tập và làm việc truyền thống, việc thả tâm trí lơ lửng theo những dòng suy nghĩ miên man thường bị coi là sự thiếu tập trung hoặc lười biếng. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia đã chỉ ra mối liên hệ thuận chiều giữa xu hướng mơ mộng ban ngày và chỉ số trí tuệ cao. Khi một người thường xuyên để tâm trí trôi dạt về những viễn cảnh xa xôi hay những ý tưởng không liên quan đến thực tại, đó là dấu hiệu cho thấy bộ não của họ sở hữu dung lượng bộ nhớ làm việc vô cùng dồi dào.

Nói một cách dễ hiểu, bộ não thông minh làm việc hiệu quả đến mức nó không cần sử dụng toàn bộ năng lượng để xử lý các tác vụ đơn giản trước mắt. Phần năng lượng dư thừa sẽ tự động chuyển sang chế độ mạng lưới mặc định, nơi các ý tưởng mới được kết nối và thử nghiệm một cách linh hoạt. Những khoảng thời gian thả trôi tâm trí này chính là lúc não bộ sắp xếp lại dữ liệu, kích thích tư duy sáng tạo và đưa ra những giải pháp mang tính đột phá cho các rắc rối mà trước đó tư duy logic thông thường chưa giải quyết được.

Thói quen thức khuya và duy trì sự tò mò lớn về thế giới

Các nghiên cứu theo dõi nhịp sinh học và chỉ số IQ tại London đã phát hiện ra một mối tương quan thú vị: những cá nhân có trí thông minh vượt trội thường có xu hướng thức khuya hơn và hoạt động trí óc mạnh mẽ vào ban đêm. Trong lịch sử tiến hóa, con người vốn được lập trình để hoạt động theo ánh sáng mặt trời. Việc chủ động lựa chọn đêm muộn làm thời điểm làm việc, suy ngẫm hay tiếp thu kiến thức phản ánh một lối tư duy độc lập, không bị gò bó bởi những quy chuẩn sinh học thông thường.

Xu hướng tìm tòi vào ban đêm thường gắn liền với tư duy độc lập và khao khát học hỏi không ngừng (Ảnh minh họa: Pinterest)

Đêm tối cung cấp một không gian yên tĩnh, ít xao nhung và kích thích sự tò mò nguyên bản của con người. Những người thông minh thường bị thôi thúc bởi nhu cầu tìm hiểu sâu sắc về thế giới xung quanh, từ việc đọc một cuốn sách chuyên ngành đến việc nghiền ngẫm một đề tài khoa học lúc rạng sáng. Chính sự tò mò không ngừng nghỉ kết hợp với khoảng không gian riêng tư ban đêm đã giúp họ tích lũy được khối lượng kiến thức sâu rộng cùng khả năng phân tích độc lập.

Trí thông minh không chỉ gói gọn trong những bảng điểm hay thành tích hữu hình mà bạn đạt được. Hãy học cách thấu hiểu và tôn trọng những thói quen riêng biệt của bản thân, bởi rất có thể đó chính là cách mà bộ não thiên bẩm của bạn đang vận hành để giúp bạn khám phá thế giới.