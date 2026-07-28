Nhìn thành công của Vương Hồng mới thấy: Sự khác biệt lớn nhất giữa người bình thường và thiên tài không phải là trí thông minh!

Hành trình của Vương Hồng là một minh chứng sống động về bản lĩnh, phương pháp và tinh thần kiên trì mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể học hỏi.

Việc nhà toán học nữ Vương Hồng của Trung Quốc đoạt giải Fields 2026 đang được dư luận vô cùng quan tâm. Trước những thành tựu xuất sắc của cô, không ít phụ huynh và học sinh cho rằng đây chỉ là "câu chuyện của thiên tài" - những câu chuyện truyền cảm hứng nhưng xa vời và không mang nhiều giá trị ứng dụng cho những đứa trẻ với sức học bình thường.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ hành trình từ một học sinh có xuất phát điểm khiêm tốn đến vị trí nữ nhà toán học Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng danh giá, có thể thấy đây không phải là kịch bản về một "người được chọn" sở hữu trí tuệ vượt trội. Trái lại, hành trình của Vương Hồng là một minh chứng sống động về bản lĩnh, phương pháp và tinh thần kiên trì mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể học hỏi.

Bài học 01: Cầm trên tay quân bài xấu, hãy dồn sức lật ngược thế cờ thay vì than vãn

Thời cấp ba, thành tích của Vương Hồng không hề nổi bật. Năm lớp 10, cô xếp ngoài top 100 của khối và chỉ chật vật nhích vào top 60 khi lên lớp 11. Năm 2007, dù có sự bứt phá trong kỳ thi đại học để trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), cô vẫn không đủ điểm vào ngành Toán học và bị điều chuyển sang Khoa Khoa học Trái đất và Không gian.

Vương Hồng

Đứng trước sự chệch hướng ngoài mong muốn, phản ứng thông thường của nhiều người là oán trách số phận, rơi vào trạng thái chán nản và chấp nhận một kết quả làng nhàng. Vương Hồng chọn cách ngược lại: Ngay từ khi nhận giấy báo nhập học, cô đã lên kế hoạch cho kỳ thi chuyển khoa - quy trình khắt khe được ví như "kỳ thi đại học lần thứ hai".

Để đạt mục tiêu, Vương Hồng phải học cùng lúc chương trình của hai khoa. Do giới hạn tín chỉ, cô hoàn toàn tự học môn Giải tích toán học, một trong những môn học hóc húa nhất. Trong khi bạn bè nghỉ ngơi hay giải trí, cô vùi đầu trong thư viện. Sau một năm nỗ lực liên tục, cô chính thức ghi tên mình vào Khoa Khoa học Toán học.

Thất bại của phần lớn học sinh thường không nằm ở việc thiếu hụt thiên phú, mà ở chỗ để cảm giác thất vọng chiếm giữ quá lâu sau mỗi lần nhận kết quả không như ý. Bài học đầu tiên từ Vương Hồng cho thấy: Điểm xuất phát không quyết định cục diện, điều quan trọng là năng lực hành động ngay lập tức để chuyển hướng tình thế khi đối mặt với nghịch cảnh.

Bài học 02: Bị vùi dập ở môi trường đỉnh cao, năng lực quan trọng nhất là "không rời cuộc chơi"

Bước chân vào Khoa Toán của Bắc Đại, Vương Hồng phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt: Đây là nơi quy tụ những tài năng kiệt xuất, từ các chủ nhân huy chương vàng Olympic quốc gia đến những sinh viên đã hoàn thành xong chương trình toán đại học trước khi nhập học. Trong khi đó, hành trang của cô chỉ là một giải thưởng cấp tỉnh khiêm tốn hồi trung học.

Tại môi trường này, kết quả học tập của cô chỉ xếp ở mức trung bình. Ngay cả các bạn học cùng khóa, những người sau này trở thành giáo sư tại Bắc Đại cũng thừa nhận từng không nghĩ Vương Hồng sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu. Bản thân cô cũng chia sẻ rằng suốt những năm tháng đó, mục tiêu duy nhất chỉ là làm sao để "sống sót" qua từng học kỳ.

Trong một không gian đầy áp lực, điều bào mòn một cá nhân mạnh mẽ nhất không phải là sự chênh lệch về năng lực, mà là sự hoài nghi chính mình. Vương Hồng lựa chọn tiếp tục trụ lại. Cô chấp nhận vị trí mờ nhạt suốt bốn năm, kiên trì học tập dưới áp lực đè nén từ những người xung quanh.

Nhiều người từ bỏ cuộc chơi không phải vì cạn kiệt năng lực, mà vì tâm lý sụp đổ trước áp lực so sánh. Việc duy trì sự hiện diện và không bỏ cuộc ngay cả khi cảm thấy bản thân yếu thế chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên những bước ngoặt về sau.

Bài học 03: Xây dựng năng lực chung sống hòa bình với trạng thái "bế tắc"

Tháng 2 năm 2025, Vương Hồng cùng các cộng sự công bố công trình nghiên cứu dài 127 trang, giải quyết thành công Giả thuyết Kakeya ba chiều - bài toán hóc húa đã thách thức giới toán học suốt hơn một thế kỷ mà ngay cả những nhà toán học hàng đầu thế giới cũng chưa thể vượt qua.

Nói về thành công này, Vương Hồng khẳng định cô không phải là thiên tài, mà chỉ là người có khả năng kiên trì với mục tiêu và giỏi trì hoãn sự thỏa mãn cá nhân.

Trước khi đạt được thành tựu lớn, cô đã trải qua 5 đến 6 năm tìm kiếm và thử nghiệm liên tục trên nhiều hướng đi khác nhau nhưng đều rơi vào bế tắc. Bài báo 127 trang là kết quả tích tụ từ vô số những ngày nghiên cứu không có tiến triển. Thói quen của cô trong những giai đoạn căng thẳng là ngồi ở không gian chung của viện nghiên cứu, lắng nghe những câu chuyện đời thường để giải tỏa áp lực, sau đó lại tiếp tục quay lại bàn làm việc.

Thói quen tâm lý phổ biến của học sinh hiện nay là tìm kiếm cảm giác thành công nhanh chóng. Khi đối mặt với một bài toán khó hay một vấn đề phức tạp, phản ứng thường thấy là nhanh chóng bỏ cuộc hoặc tìm kiếm đáp án có sẵn. Hành trình của Vương Hồng đưa ra một góc nhìn khác: Bế tắc là trạng thái bình thường trong quá trình học tập và nghiên cứu. Sự khác biệt về mặt năng lực nằm ở khả năng kiên nhẫn đối diện và nhẫn nại tháo gỡ từng nút thắt qua thời gian.

Giá trị cốt lõi: Bản lĩnh bền bỉ quan trọng hơn điểm xuất phát

Toàn bộ hành trình của Vương Hồng phản ánh một giá trị cốt lõi: Ranh giới giữa sự đột phá và mức bình thường không hoàn toàn phụ thuộc vào chỉ số IQ, thiên phú hay điều kiện ban đầu, mà nằm ở bản lĩnh và sự dẻo dai về mặt tâm lý.

Đó là năng lực hành động ngay lập tức khi đối mặt với kết quả bất lợi, sự kiên cường không rút lui khi bị lấn lướt, và tính định tĩnh để tiếp tục theo đuổi mục tiêu ngay cả khi chưa thấy tín hiệu khả quan.

Nhìn từ góc độ phát triển năng lực, dù ở trong bất kỳ môi trường nào, dù là một trường đại học hàng đầu hay một cơ sở giáo dục bình thường - một cá nhân sở hữu tinh thần kiên trì và phương pháp tiếp cận đúng đắn vẫn sẽ tạo dựng được vị thế riêng. Bối cảnh xuất phát hay thứ hạng ban đầu chỉ là cột mốc tạm thời. Điều quyết định kết quả lâu dài là thái độ ứng xử của mỗi người trước những thử thách và rào cản trên con đường đã chọn.