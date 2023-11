Nữ sinh gây bão với gương mặt "hack tuổi", công việc ngoài đời khiến netizen trầm trồ: Đúng là nghề chọn người

Giáo viên mầm non là một trong những nghề đặc thù khi yêu cầu phải có tình yêu với trẻ con, tính cách hòa đồng và thân thiện để chăm sóc được đối tượng học sinh đặc biệt này. Công việc của các giáo viên mầm non tưởng chừng đơn giản, song lại yêu cầu tính nhẫn nại rất cao và tạo được sự thiện cảm với các bậc phụ huynh.

Thông thường, nhiều giáo viên mầm non sẽ có lợi thế khi có gu thời trang và gương mặt trẻ trung để dễ thân thiết với học sinh. Song, nếu có nhan sắc "hack tuổi" quá đôi khi cũng gây phiền phức đấy.

Như trường hợp mới đây, một nữ sinh (20 tuổi) chuyên ngành Giáo dục mầm non đã gây bão MXH Trung Quốc khi chia sẻ video nhảy trên trang cá nhân. Theo như clip đăng tải, cô gái mặc áo khoác hồng và buộc tóc bím hai bên, vừa nhảy vừa làm những hành động dễ thương. Đáng nói, nhờ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nữ sinh đã bị mọi người lầm tưởng là... học sinh tiểu học

Clip nhảy của nữ sinh 20 tuổi khiến netizen hiểu nhầm là học sinh tiểu học

Dân tình không khỏi bất ngờ khi biết cô gái đã 20 tuổi nhưng gương mặt lại trẻ trung đến vậy. Bên cạnh đó, một số dân mạng bình luận rằng đây đúng là "nghề chọn người". Bởi với gương mặt thân thiện và nhỏ hơn tuổi thật, nữ sinh sẽ dễ tạo được thiện cảm nếu tương lai đi làm đúng chuyên ngành của mình.

Tuy vậy, số khác lại cho rằng ngoại hình của nữ sinh tương đối nhỏ và gầy. Điều này có thể gây bất lợi cho cô nàng bởi công việc giáo viên mầm non cũng cần có sức khỏe và thể lực để chăm sóc cùng lúc nhiều trẻ em.

Phong cách ngoài đời của nữ sinh khá dễ thương

Ở Trung Quốc, hai ngành nghề được đánh giá phù hợp với các bạn nữ là Giáo dục mầm non và Điều dưỡng. Đặc biệt là nghề Giáo dục mầm non, bởi tại quốc gia này đang áp dụng chính sách cho phép sinh con thứ ba để gia tăng dân số, do vậy nhu cầu giáo viên sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Thực tế lương giáo viên mẫu giáo ở Trung Quốc không quá cao, song nếu được dạy ở các trường công lập thì công việc tương đối ổn định, địa vị xã hội tốt. Do đó, nhiều phụ huynh đã định hướng con gái theo học ngành này.

Hoặc nữ sinh cũng có lợi thế hơn khi theo học ngành Điều dưỡng. Bởi nữ giới thường có xu hướng kiên nhẫn và biết cách chăm sóc nên việc học Điều dưỡng sẽ thuận lợi hơn so với nam giới.

Phụ huynh ở Trung Quốc thường hướng con gái học ngành Giáo viên mầm non

Nguồn: Sohu