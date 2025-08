Nữ sinh cứu cụ già trên đường, 3 người con tìm đến tận nơi: Diễn biến sau đó quá bất ngờ!

Một cụ ông bất ngờ ngã quỵ giữa đường phố Tây An (Trung Quốc), trong khi nhiều người đứng quanh do dự thì một cô gái trẻ đã nhanh chóng lao vào cứu giúp, không ngần ngại thực hiện cấp cứu ngay giữa phố đông người. Câu chuyện xúc động này từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tin rằng: lòng tốt vẫn chưa bao giờ biến mất.

Được biết, cô gái nói trên chính là Ngô Nhất Phàm (24 tuổi). Một ngày tháng tư năm 2017, khi đang trên đường tới chỗ làm, bỗng nhiên, Nhất Phàm thấy đám đông phía trước khá hỗn loạn. Thì ra, một ông cụ bị ngã, đang nằm rên rỉ vì đau đớn.

Cô sững người. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cụ già, cô không thể làm ngơ. Nhất Phàm chợt nhớ đến người bà già yếu của mình, nếu gặp tình huống tương tự, cô cũng mong có ai đó giúp đỡ.

Không chút do dự, cô bước nhanh tới, nhẹ nhàng đỡ cụ dậy và hỏi han tình trạng sức khỏe. Thấy cụ không thể cử động chân, cô nhìn quanh nhưng không thấy bệnh viện gần đó, liền lớn tiếng nói: "Tôi từng học Y - chuyên ngành Y lâm sàng. Dù không làm bác sĩ nhưng vẫn biết cơ bản về sơ cứu".

Cô nhanh chóng yêu cầu mọi người lùi lại để cụ ông dễ thở, rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe. Có người khuyên cô nên tránh xa để khỏi gặp rắc rối, nhưng cô không ngẩng đầu, chỉ nói dứt khoát: "Mạng người sắp mất rồi, còn nghĩ cái gì nữa!" và tiếp tục thực hiện thao tác ép tim ngoài lồng ngực. Cơ thể cô đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì đến khi cụ ông bật ho mạnh một tiếng. Mọi người xung quanh vỡ òa.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy cụ có dấu hiệu buồn nôn mà không thể nôn được, cô gái tiếp tục hỗ trợ. Bất ngờ, cụ nôn trớ cả cháo lên mặt và tóc cô, cảnh tượng khiến những người xung quanh không khỏi kinh sợ. Họ bịt mũi tránh xa, nhưng cô gái trẻ không hề để tâm, lập tức nghiêng người cụ, vỗ mạnh lưng để giúp ông không bị ngạt.

Ngay lúc đó, xe cứu thương đến. Nhân viên y tế tiếp nhận và đưa cụ đi bệnh viện. Cô gái trẻ thở phào, rồi lặng lẽ đi vào cửa hàng gần đó chỉnh trang tạm, sau đó bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bức hoành phi cho "Cô gái đẹp nhất Tây An"

Tới ngày thứ tư sau sự việc, khi đang làm việc, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp: "Nhất Phàm, cô phải là người đã cứu cụ ông mấy hôm trước không? Người nhà ông cụ đang tìm cô khắp nơi!".

Hóa ra, hình ảnh cô sơ cứu được người đi đường ghi lại và lan truyền trên mạng. Gia đình cụ ông đã tìm đủ cách để biết cô là ai.

Tuy nhiên, họ không đến để khiếu nại. Trái lại, họ mang đến một bức hoành phi viết dòng chữ: "Tặng cho cô gái đẹp nhất Tây An", cùng lời cảm ơn sâu sắc. Dù ông cụ không may qua đời sau đó, nhưng người nhà không trách cứ, mà cảm kích vì nhờ sự can thiệp của cô, họ đã kịp nói lời từ biệt với cha mình.

Hôm sau, hai bên hẹn gặp ở một quán trà. Khi bước vào, Ngô Nhất Phàm thấy ba người con của cụ đang đứng đợi, đôi mắt đỏ hoe. Họ chạy đến ôm cô, rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn, rồi đưa cho cô một phong bao dày cộp. Nhưng cô kiên quyết từ chối, chỉ nhận phong bì rỗng với lời nói: "Tôi hiểu tấm lòng của mọi người, nhưng tiền thì xin miễn nhận".

Hành động nghĩa hiệp của cô nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Lan tỏa điều tử tế

Hành động nghĩa hiệp của cô nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng đồng loạt gọi cô là "Cô gái đẹp nhất Tây An" không chỉ vì vẻ ngoài mà bởi trái tim đầy nhân ái.

Nhiều người cảm động chia sẻ: "Câu chuyện này khiến tôi tin rằng người tốt vẫn luôn hiện diện quanh ta", hay "Không cần là bác sĩ mới cứu được người, chỉ cần trái tim không ngoảnh mặt làm ngơ".

Còn với Ngô Nhất Phàm, cô không xem việc mình làm là gì to tát, chỉ là hành động đúng đắn trong một khoảnh khắc sinh tử. Chính sự bình thản ấy càng khiến hình ảnh của cô thêm đẹp trong mắt mọi người.

Trong xã hội ngày nay, đâu đó vẫn có tin tức về người tốt bị nghi ngờ, lòng tốt bị lợi dụng như những gáo nước lạnh dội tắt lòng nhiệt huyết của nhiều người. Nhưng chúng ta không thể vì vài câu chuyện tiêu cực mà từ bỏ lòng tốt.

Lòng tốt chính là viên ngọc sáng nhất trong tâm hồn con người. Như ánh lửa trong đêm tối, như dòng nước mát giữa sa mạc, nó không chỉ cứu người mà còn nuôi dưỡng trái tim người giúp đỡ.

Con đường làm điều thiện không phải lúc nào cũng dễ đi, nhưng hạt giống của lòng tốt chưa bao giờ ngừng sinh sôi. Mong rằng chúng ta đều trở thành người truyền lửa, nhân lên ánh sáng và hơi ấm ấy.

Khi thấy người cần giúp đỡ, xin hãy ít đi một phần do dự, thêm một phần dũng cảm. Vì có thể, chính hành động tử tế đó sẽ âm thầm thay đổi vận mệnh một con người và làm thế giới này tốt đẹp hơn.

Bạn nghĩ sao về hành động của cô gái trẻ?

Liệu nếu gặp hoàn cảnh tương tự, ta có đủ dũng khí như cô không?