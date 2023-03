"Nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM" là tin giả

Sáng 31/3, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) xác nhận với phóng viên Tiền Phong về thông tin trên.

Theo thượng tá Quân, ngay khi tiếp nhận thông tin đã hoài nghi đây là tin giả do một số tình tiết trong lời kể trên fanpage thiếu logic, tuy nhiên vẫn triển khai cho lực lượng chuyên môn tiến hành rà soát, xác minh.

“Qua quá trình rà soát, xác minh, Công an TP Dĩ An, Công an phường Đông Hòa đều không tiếp nhận tin báo nào về sự việc trên. Làm việc với Ban quản lý KTX ĐHQG TPHCM cho thấy, không bộ phận nào tiếp nhận thông tin này. Công an cũng xác minh các hộ dân trong khu vực nhưng không ai biết sự việc…”, thượng tá Quân nói và cho biết, fanpage KTX ĐHQG Confessions đã gỡ thông tin này.

Về việc xử lý tin giả trên, Trưởng Công an TP Dĩ An cho biết, công an vẫn đang trong quá trình tiếp tục rà soát, xác minh động cơ, mục đích việc đăng thông tin này để có cơ sở xử lý.

Về phía ĐHQG TPHCM, trao đổi với PV, ông Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm Quản lý phát triển Khu đô thị ĐHQG TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin ông đã nhận định đây là tin giả, đồng thời làm đánh giá gửi Ban chỉ đạo 35 (Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - PV), Sở Thông tin Truyền thông, công an.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trên trang fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin một nữ sinh năm nhất đang ở KTX ĐHQG TPHCM bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TPHCM.

Theo lời kể trên fanpage, nữ sinh viên năm nhất đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TPHCM) để sang nhà thờ thực lễ, thì có dừng lại để xem điện thoại. Người bạn đi cùng đã đi trước.

Lúc này, nữ sinh đã bị 2 thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục. Sau khi thực hiện xong, hai đối tượng bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rồi bỏ đi khiến nữ sinh lo sợ nên đã lên trang KTX ĐHQG Confessions chia sẻ và cầu cứu mọi người.

Bài viết này được đăng ngày 25/3, và nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều bình luận khuyên nữ sinh bị tấn công tình dục nên uống thuốc tránh thai, đi xét nghiệm và trình báo công an… Một số bình luận khác thì lo lắng về sự an toàn cho nữ sinh bị tấn công cũng như các bạn nữ khác ở khu vực trên…