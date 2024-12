Nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột đánh dã man ở Hải Dương: Nạn nhân nhắn tin bất kính với ông nội

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột hành hung dã man tại nhà của ông bà ngoại. Nữ sinh bị đánh là M.T.M.A. (ở phường An Lạc, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trong đoạn clip do camera an ninh ghi lại, vào khoảng 18 giờ ngày 9/12, khi nữ sinh này đang ở trong nhà ông bà ngoại thì có 3 người đàn ông đi xe máy đến đỗ ở sân. Sau đó 3 người đàn ông vào trong nhà, 1 người trong số này túm tóc M.A. lôi ra ngoài sân. Tại đây, 2 người liên tục đấm đá nữ sinh rất dã man. Khi ông bà của nữ sinh can ngăn thì nhóm người này chỉ tay vào mặt ông bà và nói gì đó.

Theo chia sẻ của mẹ cháu M.A. thì chị và chồng cũ đã ly hôn và đang xảy ra tranh chấp, phân chia tài sản. Do bồng bột, nóng giận, M.A. đã có hành động nhắn tin với những lời lẽ xúc phạm, bất kính gửi cho ông nội và bố. Sau đó, nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột đến tận nhà hành hung. M.A. sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện.

M.A. bị bố và chú ruột đến tận nhà, lôi ra sân hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đoạn clip M.A. bị đánh gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh những người chỉ trích hành động của bố và chú M.A. thì cũng có ý kiến cho rằng mâu thuẫn của người lớn thì để người lớn giải quyết, cháu M.A. xúc phạm người lớn là không đúng.

Trao đổi trên báo Lao động, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND phường An Lạc (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã trực tiếp làm việc với gia đình để giải quyết vụ việc nói trên. Theo ông Hưng, xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn, M.A. đã gửi những tin nhắn với lời lẽ không chuẩn mực cho bố và ông bà nội khiến gia đình bên nội bức xúc, dẫn đến việc bị bố và chú ruột hành hung.

M.A. được gia đình đưa đến bệnh viện.

UBND phường An Lạc đã chỉ đạo Công an phường thu thập thông tin, xác minh và lập hồ sơ ban đầu. Đến ngày 13/12, sức khỏe của M.A đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền địa phương đã mời 2 bên gia đình làm việc, thăm hỏi, động viên tinh thần cháu M.A. Trước mắt, M.A. tạm thời ở nhà bác ruột (anh trai của mẹ) trong khi gia đình 2 bên chưa thống nhất được phương án.

Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.