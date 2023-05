Nữ phụ bí ẩn nhất màn ảnh hiện tại: 6 tập phim không lộ mặt dù visual trẻ đẹp, được nể vì giấu thân phận để làm nghề

Ngoài các nhân vật chính khiến khán giả khóc cười lẫn lộn thì ở The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi) còn một cái tên gây sốt không kém. Đó là "chị gái mặt nạ" kiêm vợ của trưởng thôn (do Park Bo Kyung thủ vai). Sau 6 tập phim, chưa ai biết mặt của nhân vật này, thậm chí một tên gọi chính thức cũng không có, ngoài cái tên "cô Lee". Lee luôn xuất hiện cùng đủ các loại mặt nạ dưỡng da có họa tiết "dị" và nói những câu thẳng thật tới mức vô duyên khiến hàng xóm phát hoảng. Tuy nhiên đó lại là điểm nhấn của nhân vật này, giúp gây cười cho cả bộ phim, ngay cả trong những tình huống vốn chẳng có gì để cười.



Theo mô tả từ ekip làm phim, Lee là nhân vật như sau: "Cô ấy luôn đeo mặt nạ và không thể nhìn thấy mặt cô ấy trong suốt bộ phim. Cô ấy luôn mang theo con chó cưng của mình và có những phát ngôn chói tai khiến dân làng sợ hãi." Với lời giới thiệu này thì có lẽ không chỉ 6 mà là cả 14 tập phim, khán giả vẫn không thể biết được mặt của nhân vật này.

Lee Luôn xuất hiện với những chiếc gương mặt độc lạ...

Thậm chí là nâng cấp lên loại có thể phát sáng

Cô Lee trở thành ám ảnh của Kang Ho và cả ấp Jou

Dù không rõ khuôn mặt nhưng diễn xuất của Park Bo Kyung trong vai cô Lee mặt nạ vẫn gây chú ý cho khán giả. Nhìn hình ảnh ngoài đời của sao nữ họ Park, khán giả không khỏi bất ngờ bởi cô trông tương đối trẻ đẹp trẻ thậm chí còn rất ngầu, khác hẳn với hình dung của khán giả về một "bà thím" ngoài 50 tuổi.

Gương mặt mà khán giả luôn muốn biết đây rồi!

Park Bo Kyung sinh năm 1981, bắt đầu đóng phim từ năm 2008 thế nhưng sau khi kết hôn vào năm 2011, cô đã dừng sự nghiệp phim ảnh suốt 8 năm để chăm lo cho gia đình nhỏ. Khán giả lẫn người trong nghề không thể ngờ chồng của Park Bo Kyung chính là nam diễn viên nổi đình đám tại Hàn Quốc Jin Seon Kyu - người được biết đến qua các vai diễn trong The Outlaw, Through the Darkness, Space Sweeper, Secret Assignment 2,... Sở dĩ có điều này là bởi Park Bo Kyung đã không nói ra thân phận của mình khi đi thử vai trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Phải tới năm ngoái, khi vợ có cơ hội góp mặt trong một bộ phim nổi tiếng, Jin Seon Kyu mới công khai nhắc về Park Bo Kyung trong sự tự hào. Trước chia sẻ của Jin Seon Kyu, khán giả và cả người trong nghề đều nể phục Park Bo Kyung, người đã tự lực cánh sinh chứ không dựa dẫm vào danh tiếng, quan hệ của chồng, dù cô hoàn toàn có thể làm vậy sau bao năm hi sinh lui về sau để chồng chuyên tâm làm nghề.

Park Bo Kyung và Jin Seon Kyu

Từ năm 2019 đến nay, Park Bo Kyung làm việc rất chăm chỉ. Những bộ phim cô tham gia phải kể đến như Hospital Playlist, Beyond Evil, Now, We Are Breaking Up, Juvenile Justice,... và hiện là nổi tiếng dù không lộ mặt ở The Good Bad Mother.



Nguồn ảnh: Hancinema, JTBC