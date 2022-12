Nữ người mẫu từng khiến Diệp Lâm Anh bức xúc muốn rời nhà chung "Vietnam's Next Top Model" giờ ra sao?

Thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model 2010, Diệp Lâm Anh đã từng có lần cảm thấy bức xúc vì những "lời khen có cánh" của giám khảo dành cho Trang Khiếu (Khiếu Thị Huyền Trang) trong một buổi đào tạo. Bị đàn chị chê năng lực, Trang Khiếu cảm thấy buồn nhưng cô cho rằng đây là cảm xúc cá nhân của Diệp Lâm Anh nên cô có quyền bộc lộ. Hành trình nỗ lực của Trang Khiếu sau này đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả lên ngôi Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.

Diệp Lâm Anh dọn đồ, muốn rời khỏi nhà chung (Ảnh: Vietnam's Next Top Model)

Trang Khiếu cho rằng đàn chị có quyền bộc lộ cảm xúc cá nhân (Ảnh: Vietnam's Next Top Model)

Trang Khiếu lên ngôi Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên (Ảnh: Vietnam's Next Top Model)

Sau khi chạm đến ngôi vị cao nhất của Vietnam's Next Top Model mùa 1, Trang Khiếu tiếp tục khẳng định bản thân ở thị trường thời trang quốc tế. Thành công liên tục kéo đến với Trang Khiếu khi cô tiếp tục nhận giải Người mẫu xuất sắc nhất Châu Á của Best model of the world 2011. Chân dài Bắc Giang cũng chính là người mẫu Việt Nam đầu tiên sải bước tại Tuần lễ Thời trang danh giá New York Fashion Week. Đến năm 2015, cô lại trở thành Ngôi sao người mẫu châu Á của Asia Festival Model Awards năm 2015 tại Hàn Quốc và thành công ký hợp đồng làm việc với một công ty quản lý người mẫu nổi tiếng tại Milan.

Trang Khiếu trúng nhiều show diễn lớn tại thị trường thời trang châu Âu, nắm trong tay hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu thời trang (Ảnh: Internet)

Sau 12 năm đăng quang, Trang Khiếu nay đã yên bề gia thất, có cuộc sống kín tiếng bên chồng ngoại quốc và con trai. Cô gần như rút lui khỏi showbiz, không xuất hiện nhiều tại các sự kiện và các show thời trang.

Quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên thi thoảng mới chia sẻ ảnh thời trang lên MXH (Ảnh: Instagram nhân vật)