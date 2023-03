Nữ MC Liên Quân tiết lộ chuyện “can thiệp dao kéo”, tân trang nhan sắc

Sau khoảng thời gian tạm thời vắng bóng, Kim Ngân trở lại đồng hành với cộng đồng Liên Quân khi đảm nhận vị trí MC phỏng vấn tuyển thủ sau các trận đấu ở ĐTDV mùa Xuân 2023. Không chỉ mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ, tự tin mà diện mạo mới của cô cũng được chú ý.

Theo đó, nàng em út trong đội hình MC Esports nhận được nhiều bình luận hỏi thăm về đôi mắt có phần khác lạ so với thời gian đầu lên sóng. Không đánh trống lảng hay làm ngơ về chủ đề này, Kim Ngân thừa nhận có "can thiệp dao kéo" để cắt mí, để cải thiện thẩm mỹ cho "cửa sổ tâm hồn".

Nữ MC tâm sự lý do: "Bản thân sở hữu đôi mắt có mí, to tròn, ngây thơ và không sợ bị nhỏ khi lên hình. Tuy nhiên, từ ĐTDV mùa Đông, mình cười nháy mắt nhiều hơn, liếc mắt đi chỗ khác nhiều hơn, nhắm mắt khi cười nhiều hơn. Nguyên nhân bởi bị cận nặng và đeo kính áp tròng trong một thời gian dài nên mắt yếu mờ, thu cơ, mí mắt biến mất hoàn toàn. Bên cạnh tính thẩm mĩ thì mình còn phải thường xuyên cố mở to nhất có thể nên mình quyết định cắt mí" - cô nàng chia sẻ.

Đôi mắt tự nhiên của nữ MC

Cô nàng bắt đầu gặp vấn đề khi lên sóng vì mắt yếu

Hình ảnh hiện tại của MC Kim Ngân

Sau 4 tháng làm tiểu phẫu, MC Kim Ngân cho biết hiện đã hài lòng với hình ảnh hiện tại. Cô nàng hy vọng người hâm mộ sẽ sớm chấp nhận diện mạo mới của mình.