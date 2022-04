Nữ MC bị chê "béo thế" từ trên mạng đến ngoài đời: Đi giày 12cm, tập nhảy và catwalk mỗi ngày để thi Hoa hậu

Trong suy nghĩ của nhiều người, vóc dáng mỏng manh, mình hạc xương mai là tiêu chí vô cùng quan trọng để có mặt tại một cuộc thi nhan sắc. Vì vậy mà khi Nguyễn Thị Phương Thảo - cô gái cao 1m7 nặng 65kg xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, netizen không khỏi tò mò.

Nguyễn Thị Phương Thảo Sinh năm 1997 Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao

BTV - MC tự do

Nhưng gây tò mò hơn nữa là ở Phương Thảo toát ra một sự tự tin, năng lượng tích cực và khiến người khác cũng cảm thấy vui vẻ theo. Đây cũng chính là lý do để Vũ Thu Phương trao vé vàng của mình cho Phương Thảo, giúp cô vào thẳng top 70 của cuộc thi. Và không bỏ lỡ cơ hội được trao, Thảo liên tục chứng minh khả năng của mình mà rõ nét nhất chính là vị trí chiến thắng trong tập 3 "Walk Your Way" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Cùng trò chuyện với cô nàng này nhé!

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày nào cũng dành 2 tiếng để nhảy và đi catwalk trên đôi giày cao 12cm

Tình hình dịch bệnh khiến cho Miss Universe Việt Nam bị hoãn lại nhiều lần nên các thí sinh gặp không ít khó khăn. Phương Thảo cũng không ngoại lệ, thậm chí con đường đến với đấu trường nhan sắc này của cô còn gập ghềnh hơn ít nhiều.

"Ngay khi mở đơn vào năm 2021, mình đã gửi hồ sơ đăng ký dự thi. Nhưng khi bị dời lịch, quyết tâm của mình cũng có lúc trồi sụt và đắn đo khá nhiều. Đến tận lúc cuộc thi khởi động lại, mình vẫn suy tính, vừa muốn thi lại vừa lo lắng và hơi chùn bước vì thấy có nhiều thí sinh vô cùng xuất sắc, có kinh nghiệm xuất hiện" - Thảo tâm sự.

Phương Thảo (ngoài cùng bên trái) và những thí sinh quen thuộc khác như Phạm Diệu Linh, Thảo Nhi Lê

Thế nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, nữ MC đã chắc chắn rằng bản thân có những điểm mạnh phù hợp với chủ đề và tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Đồng thời cô cũng có được sự ủng hộ tối đa của gia đình bạn bè, được những video của cuộc thi truyền cảm hứng nên đã quyết định dự thi để thực hiện đúng lời hứa quay lại với cuộc thi tự đặt ra vào năm 2019.

Thật ra sự lo lắng của Phương Thảo là hoàn toàn có cơ sở. Bởi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay hội tụ rất nhiều thí sinh có số má còn cô nàng thì ngược lại, giống như "tấm chiếu mới" chưa từng tham gia chính thức hay lọt top ở bất kỳ một cuộc thi nhan sắc nào. "Ban đầu mình hơi e ngại nhưng lại nghĩ mình có thể là làn gió mới cho cuộc thi và điều gì mới cũng luôn đem đến cảm giác háo hức. Vì vậy đó không hẳn là bất lợi mà giúp mình có thêm nhiều động lực, quyết tâm hơn nữa để không thua kém bất cứ thí sinh nào" - gái xinh bày tỏ.

Quyết tâm đó của Phương Thảo thể hiện rõ nét nhất trong quá trình chuẩn bị: "Trước khi đến với cuộc thi, mình đã tập luyện và chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn để cơ thể săn chắc hơn, tự tin thể hiện bản thân mình. Bên cạnh đó, mình trau dồi thêm phần giao tiếp, phỏng vấn ứng xử để có thể giữ tinh thần thoải mái khi gặp BGK. Và cuối cùng là luyện tập catwalk và nhảy trên giày cao gót 12cm. Đây là phần gian nan nhất, hầu như ngày nào mình cũng dành khoảng 2 tiếng để catwalk và nhảy trên đôi giày đó".

Nữ MC đã dành rất nhiều thời gian luyện tập cho cuộc thi

"Eo ơi, đùi to thế", "Béo thế",...

Tại tập 1 của Hoa hậu Hoàn vũ, khi trả lời câu hỏi của BGK về #realbodysize, Phương Thảo không ngại tiết lộ rằng mình từng bị chê bai, body shaming. Kể rõ hơn về chuyện này, nữ MC cho biết:

"Mình tham gia khá nhiều hoạt động ngoại khoá, các hội nhóm và xuất hiện nhiều trên truyền hình, mạng xã hội nên mình đã từng nhận về không ít lời nói hay cái nhìn mang tính body shaming.

Chẳng hạn mình từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp hồi sinh viên. Sau khi mình hoàn thành phần thi tài năng và đi xuống phía khán giả thì có rất nhiều tiếng xì xào nổi lên. Trong đó một bạn khán giả không quen biết mình bỗng nói to: 'Eo ơi, đùi to thế'. Đến khi mình đi làm, câu chuyện này tiếp tục diễn ra. Phía dưới những clip TikTok của mình có không ít bình luận khiếm nhã như 'Đô và thô thế này mà cũng làm MC', 'Béo thế',... Ngay cả khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, những hình ảnh đầu tiên của mình cũng gặp phải nhiều ý kiến như vậy".

Nhan sắc rạng rỡ và tự tin của Phương Thảo

Hiện tại, khi đã tự tin và hiểu rõ bản thân thì những lời khó nghe này đã không còn ảnh hưởng đến Phương Thảo. Thế nhưng cũng chính chúng đã trở thành lý do thúc đẩy cô đi thi Hoa hậu bởi thực sự truyền năng lượng và sự tự tin của mình tới mọi người.

Về tấm vé vàng của BGK Vũ Thu Phương, Thảo bộc bạch: "Với mình, việc vượt qua vòng sơ khảo và lọt top 70 là 1 điều kì diệu, 1 phép màu. Bởi dù rất tự tin nhưng từ trước đến nay, ít có cuộc thi sắc đẹp nào lựa chọn những thí sinh có thân hình đậm đà, hơi mập. Vì vậy mình đã vỡ oà và vô cùng hạnh phúc khi nhận tấm vé từ tay chị Phương, khoảnh khắc đó giống như là một chiến thắng chính bản thân mình vậy".

Gái xinh xúc động khi nhận được vé vàng từ giám khảo Vũ Thu Phương

Nếu chưa đi thi Hoa hậu bao giờ thì không nên phán xét điều gì về Hoa hậu

Giống như nhiều thí sinh khác, Phương Thảo cũng biết cuộc sống cá nhân và công việc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vì vậy cô đã nói chuyện với gia đình và chọn cách tạm gác công việc của một BTV - MC để dồn sức cho cuộc thi. Đây cũng là cách giúp Thảo đưa ra lựa chọn và sắp xếp cho những điều ưu tiên hơn, từ đó mà cân bằng cuộc sống, tránh tình trạng tham công tiếc việc.

Cũng về chuyện công việc, với phát ngôn gây sốc gần đây của một nữ ​​diễn viên Vbiz rằng chỉ có người thất nghiệp hoặc không biết làm gì mới đi thi Hoa hậu, Phương Thảo hoàn toàn không đồng tình.

Trước khi đi thi Hoa hậu, Thảo là BTV của kênh Truyền hình Quốc phòng

"Đi thi Hoa hậu không dễ dàng chút nào, cần trang bị rất nhiều thứ từ hình thể đến khả năng trình diễn, ứng xử, giao tiếp, kiến thức xã hội,... Và mỗi thí sinh cũng đều đang có công việc, nghề nghiệp riêng. Mình biết 1 câu nói thế này: 'Chúng ta chỉ thực sự biết chúng ta là ai khi chúng ta thực sự làm điều gì đó' nên nếu chưa đi thi Hoa hậu bao giờ thì không nên phán xét điều gì về Hoa hậu" - nữ BTV cho biết.

Còn với ý kiến về chuyện đi thi Hoa hậu cũng là 1 cách đổi đời vì đem lại cơ hội lấy chồng giàu, Phương Thảo bày tỏ: "Quan điểm này không sai hoàn toàn. Nhưng với mình, mình thấy không nên gọi việc lấy chồng giàu hay đại gia là 'đổi đời'. Bởi bản thân các Hoa hậu với kiến thức và khả năng của mình cũng có thể làm giàu đồng thời không phải Hoa hậu nào cũng lấy chồng giàu đâu nhé!".

