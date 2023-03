Nữ kế toán nghi bị giám đốc người nước ngoài sát hại, đang mang thai

Sáng 30/3, anh L.Đ.L chồng chị Lý Thị M cho biết, vợ đang mang thai tháng thứ hai thì bị sát hại tại công ty. Theo anh L, trước khi xảy ra vụ việc, công ty của vợ anh đang tạm ngưng sản xuất, những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ tạp vụ phát hiện thi thể chị L. trong phòng vệ sinh, trong khi đó người bảo vệ thấy giám đốc vội vàng lên xe ô tô bán tải rời công ty. Anh L. cho hay, vợ chồng sinh sống, làm việc tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương), tuy nhiên gia đình đưa thi thể nạn nhân về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

Tối 29/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ sát hại nữ nhân viên kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Chân dung nghi can vụ án mạng đang bị công an phát thông báo truy tìm

Kẻ tình nghi gây ra vụ án mạng được xác định là Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nghi phạm rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, BKS 61C-450.00.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương hoặc công an nơi gần nhất.

Bên ngoài khu vực hiện trường.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, nhận được tin báo của người dân vào chiều cùng ngày, Công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt kẻ tình nghi gây án mạng.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Theo thông tin từ nhân viên của công ty, cách đây khoảng 2 tuần giữa nạn nhân và người đàn ông nói trên có cãi nhau về việc công ty bị mất tài sản. Những ngày sau đó hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng.