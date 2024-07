Nữ giáo viên 25 tuổi từng nặng 160kg: Chi hơn 300 triệu để giảm 75kg trong 2 năm, “lột xác” nhan sắc thành “nữ thần” gây "sốt"

Mới đây, Jiupai News đưa tin “một giáo viên mỹ thuật tiểu học đã giảm cân từ 160kg xuống còn 85kg”, gây chú ý. Theo đó, cô gái này có tài khoản mạng xã hội Weibo là Xiaoxin, 25 tuổi, hiện làm giáo viên mỹ thuật tiểu học ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Bị thừa cân, nữ giáo viên này gặp khó khăn khi đi lại, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Nữ giáo viên này từng nặng đến 160kg.

Cô cho biết vẻ ngoài của cô đã to lớn hơn so với các bạn cùng lứa từ khi còn nhỏ. Ở tuổi trưởng thành, cân nặng của cô chạm mốc 160kg. Song, do áp lực học tập và nhiều lý do khác mà cô chưa thể giảm cân. Tuy nhiên, sau khi trở thành giáo viên, cô quyết tâm giảm cân, với mong muốn: “Tôi mong muốn giảm cân để có được hình ảnh tốt hơn trước mặt học sinh, tạo động lực cho các em. Đồng thời, tôi cũng muốn lưu lại hình ảnh vẻ ngoài xinh đẹp nhất của tuổi trẻ”.

Sau 2 năm kiên trì tập thể thao, kiểm soát chế độ ăn uống, cô đã thành công giảm được 75kg.

So sánh những hình ảnh tại thời điểm nặng 160kg và sau khi giảm cân thành công, hầu hết cư dân mạng đều dành lời khen ngợi và tò mò về bí quyết của cô.

Nữ giáo viên này như “lột xác” hoàn toàn. Không chỉ body mà gương mặt cũng trở nên thon gọn, hài hòa và cân đối hơn. Bên cạnh đó, sau khi thay đổi kiểu tóc và cách make up cũng như trang phục, cô trông trẻ trung hơn rất nhiều.

“Trời ơi, giảm cân xong như hai người khác vậy đó, đẹp quá đẹp”, “Cô ấy đã thực sự cố gắng và kiên trì và thành quả bây giờ là xứng đáng”, “Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ được lan toả nhiều hơn nữa, truyền động lực đến những ai đang có mong muốn giảm cân”, “Tôi muốn biết cụ thể thực đơn chế độ ăn thường ngày của cô ấy như thế nào, cả tập luyện thể thao nữa”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nữ giáo viên sau khi giảm cân được cư dân mạng nhận xét như "lột xác" thành người mới.

Theo đó, cô chia sẻ phương pháp giảm cân của mình: "Tôi bắt đầu bằng việc nhảy dây, sau đó tôi đến phòng tập thể dục để thuê huấn luyện viên cá nhân. Chi phí khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) trong hai năm. Chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của tôi cũng thay đổi rất nhiều”.

Cô cắt bỏ tinh bột, đồ ăn chiên rán dầu mỡ và hạn chế đường. Cô gần như chỉ ăn rau, trái cây, một ít protein từ thịt và trứng, đồng thời uống nhiều nước. Song, cô không nhịn ăn mà chia nhỏ bữa ăn, không ăn no. Trong chế độ giảm cân này, tập thể dục đóng vai trò vô cùng quan trọng, nữ giáo viên dành từ khoảng 2-3 tiếng/ngày để rèn luyện gym, chạy bộ.

Cô gái chia sẻ về chế độ ăn uống, tập luyện trên trang Weibo cá nhân và với truyền thông.

Trong quá trình giảm cân, đã có những thời điểm nữ diễn viên này bị suy sụp tinh thần nhưng vẫn kiên trì, nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra.

“Nhiều học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp đã chứng kiến sự thay đổi của tôi, họ đánh giá đây là ‘sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi’.

Về phía mình, tôi cảm thấy trải nghiệm giảm cân là ‘sự cứu rỗi bản thân’. Ở độ tuổi đẹp nhất, bản thân nở rộ như một bông hoa”, cô chia sẻ thêm.

Sau khi thay đổi về ngoại hình, cô tự tin hơn, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cũng được cải thiện, tích cực hơn.

Cô hy vọng rằng việc chia sẻ trải nghiệm giảm cân của bản thân, có thể trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, cổ vũ cho những ai đang có ý định, mong muốn giảm cân. Cô cũng đưa ra lời khuyên cho cộng đồng mạng rằng không nên vì vội vàng giảm cân mà bỏ ăn hoặc sử dụng những thực phẩm, phương pháp có hại cho sức khoẻ. Thay vào đó, bạn nên tìm huấn luyện viên hoặc bác sĩ để xây dựng chế độ ăn phù hợp và tập thể thao thường xuyên.

Nguồn: Weibo/HK01.