Nữ doanh nhân "bản lĩnh - tài năng” Nguyễn Thị Cẩm My khai gì tại cơ quan công an?

Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã triệt phá một đường dây sản xuất phân bón giả có quy mô cực lớn, phân phối sản phẩm đi khắp nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Được biết, hai công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương và Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA, đều do cặp vợ chồng tên là Bùi Minh Chánh (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Cẩm My (sinh năm 1984, cư ngụ tại TP.HCM) điều hành với cương vị Tổng Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm My tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Đắk Lắk

Họ còn sở hữu thêm bảy công ty con để thực hiện việc quảng bá và phân phối phân bón giả ra thị trường các tỉnh thành trong nước.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, báo Công an Nhân Dân dẫn lời vợ chồng Chánh và My khai rằng trong quá trình sản xuất kinh doanh phân bón, do giá nguyên liệu Kali tăng cao và nguồn cung hạn chế vì phải nhập khẩu, họ đã đưa ra công thức sản xuất phân bón giả cho mỗi loại sản phẩm NPK để tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận.

Một số sản phẩm NPK được sản xuất có hàm lượng Kali rất thấp, thậm chí là không chứa Kali. Họ đã chỉ đạo hai nhân viên kế toán của công ty, Võ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992) và Nguyễn Dương Thịnh (sinh năm 1989), cả hai cùng sống tại tỉnh Bình Định, thực hiện theo kế hoạch này.

Trong hơn hai năm hoạt động, vợ chồng Bùi Minh Chánh và Nguyễn Thị Cẩm My đã đưa gần 30.000 tấn phân bón giả ra thị trường, trong đó họ bán 13.000 tấn trong năm 2023, hơn 16.000 tấn trong năm 2024, và 501 tấn trong 8 ngày đầu tháng 1 năm 2025.

Nguyễn Thị Cẩm My trước khi bị bắt nổi tiếng là doanh nhân "Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng". Ảnh: FBNV

Theo báo Người lao động, Nguyễn Thị Cẩm My cũng từng giành giải vàng trong Cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng", được tổ chức bởi Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định vào năm 2022.