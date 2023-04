Nữ điều dưỡng xô xát với người dân ngay trong bệnh viện

Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ điều dưỡng và một số người dân xảy ra to tiếng chửi bới và xô xát tại khuôn viên bệnh viện. Trong đoạn clip, nữ điều dưỡng còn ném một vật dụng hướng về phía người dân, 2 người dân cũng to tiếng đáp lại.

Qua tìm hiểu của P/V được biết, sự việc xảy ra tại khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn vào ngày 20/4.



Hình ảnh chụp màn hình từ clip lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân và nữ điều dưỡng xô xát nhau tại Bệnh viện huyện Kỳ Sơn.

Liên quan đến sự việc trên, ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, vụ xô xát xảy ra tại khuôn viên bệnh viện này. Ông Hải cho biết, hiện bệnh viện đã có báo cáo sự việc đến Sở Y tế. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc làm rõ vụ xô xát tại bệnh viện.

Theo ông Hải cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/4. Thời điểm này có 2 người phụ nữ là mẹ và con đi vào khuôn viên Bệnh viện tìm gặp nữ điều dưỡng Lê Thị K.C. Tại đây, 2 người này to tiếng chửi bới nữ điều dưỡng khiến 2 bên có lời qua tiếng lại và xô xát. "Hai người này vào chỉ mặt nữ điều dưỡng rồi lao vào tát nhau. Có 2 chiếc cốc bị đập vỡ", ông Hải kể lại.

Phát hiện sự việc, một số người xung quanh đã đến can ngăn nên 2 mẹ con ra về. Sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã có báo cáo sự việc sang cơ quan công an huyện Kỳ Sơn và Sở Y tế Nghệ An.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân bước đầu xảy ra sự việc trên là có mâu thuẫn về cá nhân và tiền bạc. "Trước đây những người trong vụ việc chơi thân với nhau. Nhưng sau đó thì có nợ nần tiền bạc dẫn đến mâu thuẫn", ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, hành vi gây rối tại công sở của những người liên quan đang được phía Công an xử lý. Phía bệnh viện cũng đang yêu cầu điều dưỡng K.C. viết bản tường trình để tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định.