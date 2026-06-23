Nữ diễn viên yêu trai phố cổ 3 ngày là cưới, từ bỏ hào quang showbiz: Giờ sống chill trong biệt thự sân vườn, góc nào cũng đẹp thơ mộng

Cơ ngơi 2 tầng của nữ diễn viên gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, không gian sân vườn đa dạng cây hoa.

Diệu Hương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Nữ diễn viên từng góp mặt trong hàng loạt bộ phim được khán giả yêu thích như Hoa hồng trên ngực trái, Bánh đúc có xương hay Cầu vồng tình yêu. Sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng thực lực diễn xuất được đánh giá cao, Diệu Hương được xem là một trong những nữ diễn viên sáng giá của màn ảnh phía Bắc. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định kết hôn và tạm gác lại ánh hào quang nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Đặc biệt, chuyện tình của Diệu Hương càng gây chú ý khi nữ diễn viên quyết định kết hôn với ông xã doanh nhân chỉ sau 3 ngày tìm hiểu.

Cuối năm 2019, Diệu Hương cùng chồng và các con chuyển sang Mỹ sinh sống. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình trong căn biệt thự rộng rãi có sân vườn xanh mát, nơi cô dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau quả và tận hưởng những khoảnh khắc thư thái giữa thiên nhiên.

Biệt thự 2 tầng của vợ chồng Diệu Hương

Tổ ấm của vợ chồng Diệu Hương tại Mỹ được thiết kế theo phong cách hiện đại với quy mô 2 tầng và không gian sống rộng rãi, thoáng đãng. Bao quanh nhà là khoảng sân xanh mướt được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Trong khu vườn, nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết để trồng các loại hoa, rau củ và cây ăn trái, tạo nên một không gian sống ngập tràn sức sống.

Bên trong, căn nhà ghi điểm nhờ thiết kế sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Nội thất được bài trí tinh tế với gam màu trang nhã, kết hợp cùng nhiều tranh ảnh nghệ thuật treo trên tường, góp phần tạo điểm nhấn và thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Sự hài hòa giữa không gian xanh bên ngoài và thiết kế hiện đại bên trong mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu cho toàn bộ ngôi nhà.

Cơ ngơi 2 tầng rộng rãi của vợ chồng Diệu Hương

Bao quanh nhà là thảm cỏ và cây hoa tươi tốt

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế

Trong nhà treo nhiều tranh ảnh để tăng tính nghệ thuật cho không gian

Khu vực sân vườn là một trong những điểm nhấn nổi bật của ngôi nhà, phản ánh rõ niềm yêu thích thiên nhiên và đam mê làm vườn của Diệu Hương. Nữ diễn viên dành riêng một khoảng đất để trồng các loại rau gia vị quen thuộc của Việt Nam, phục vụ những bữa cơm gia đình thường ngày nơi xứ người. Bên cạnh đó, khu vườn còn được phủ xanh bởi nhiều loại hoa và cây ăn quả. Đào, táo Fuji, lựu, cam... đều phát triển xanh tốt, nhiều cây đang vào mùa ra hoa, kết trái. Những chùm quả tròn trịa, sai lúc lỉu không chỉ báo hiệu một mùa thu hoạch bội thu mà còn cho thấy sự tâm huyết cùng niềm đam mê của nữ diễn viên trong việc chăm chút cho không gian sống.

Không gian trồng rau trong khuôn viên nhà

Cây đào sai trĩu quả

Vườn hồng thơ mộng, bông nào bông nấy đều nở rộ

Diệu Hương sở hữu "thiên đường hoa" tại gia

Cô trồng rau gia vị trong nhà để khi cần thì có luôn, thay vì phải ra chợ Việt để mua

Lựu trong vườn đang sai trĩu quả, báo hiệu một mùa thu hoạch đầy mong đợi