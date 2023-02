Nữ diễn viên Vbiz từng cạo trọc đầu, từ bỏ đóng phim vì ngã trên núi trượt tuyết hiện tại ra sao?

Trang Cherry từng là một trong những gương mặt trẻ tài năng, quen thuộc trên sóng truyền hình. Không chỉ được khán giả biết tới với vai phù thuỷ trong sitcom 5S online, Trang Cherry còn ghi dấu ấn qua những vai diễn trong bộ phim Khi người đàn ông goá vợ bật khóc, Sống chung với mẹ chồng… Vai diễn Diệp trong Sống chung với mẹ chồng đã đưa tên tuổi của Trang Cherry nổi tiếng và tới gần hơn với khán giả.

Sau khi bộ phim đình đám Sống chung với mẹ chồng đóng máy, Trang Cherry khiến người hâm mộ bất ngờ khi cạo trọc đầu, bỏ nghề diễn để vào TP.HCM. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng thay đổi, từ nữ tính dịu dàng sang mạnh mẽ và cá tính. Người đẹp sinh năm 1991 cho biết cô là một người yêu thích điều mới mẻ, luôn muốn làm mới bản thân chứ không hề nông nổi.

Trang Cherry ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia sitcom 5S Online và các bộ phim truyền hình

Với tài năng diễn xuất chân thật, Trang Cherry đã trở thành nữ diễn viên triển vọng

Nữ diễn viên cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định Nam tiến và chuyển hướng làm ca sĩ. "Ngay từ ban đầu đi theo nghệ thuật, Trang chọn học nhạc đầu tiên. Nhưng trong quá trình làm nghề, mọi người lại biết nhiều về Trang qua các vai diễn. Lúc đó, Trang nghĩ chắc bản thân hợp với phim ảnh hơn nên dành toàn bộ thời gian để đóng phim. Tuy nhiên, càng đi lâu, Trang càng nhận ra mình đã bỏ quên quá lâu đam mê của mình.

Âm nhạc mới là thứ khiến Trang muốn bắt đầu với nghệ thuật. Trang đến với ca hát hoàn toàn là sự nghiêm túc, không phải kiểu hái hoa bắt bướm, chạy theo xu hướng hay học tập theo ai cả, Trang thực sự muốn tập trung phát triển việc ca hát của mình thật lâu và thật dài", Trang Cherry chia sẻ.

Sau thành công của bộ phim Sống chung với mẹ chồng, Trang Cherry bất ngờ lột xác ngoạn mục. Không còn gắn bó với hình ảnh tóc dài nữ tính, diễn viên 9x gây sốc khi cạo trọc đầu và thay đổi sang phong cách cá tính

Trang Cherry bất ngờ chuyển hướng sang làm ca sĩ khi sự nghiệp diễn xuất đang thành công

Khi sự nghiệp trên đà thăng tiến, nữ diễn viên còn bất ngờ gặp phải sự cố nghiêm trọng khi tham gia quay gameshow ở Nhật Bản. Khi thực hiện cảnh trượt tuyết trên núi, cô sơ ý trượt qua khu vực dành cho dân chuyên nghiệp và bị hất văng lên không trung. Khi trở về đến Hà Nội, Trang Cherry mới cảm nhận được sự khó chịu và phát hiện đã gặp vấn đề với lưng. Sự cố nay đã khiến cô phải huỷ hết các phim đã nhận, trong đó có cả dự án vai chính.

Trong thời gian điều trị, Trang Cherry đã gặp phải vấn đề về tâm lý do phải nằm liên tục trên giường. Nữ diễn viên đã chăm chỉ luyện tập yoga, vật lý trị liệu để cải thiện tình trạng rạn cột sống trong suốt 2 năm. "Thời gian đó, tôi sốt ruột vì cảm giác như mình 'hưu non'. Tôi cố gắng hạn chế lên mạng xã hội để không thấy các đồng nghiệp đang hoạt động hăng say thế nào. Thỉnh thoảng, tôi đăng khoảnh khắc mình tập yoga, đọc sách, chơi đàn... thế thôi. Tôi đóng cửa để trốn trong thế giới riêng của mình, với niềm tin mình sẽ trở lại sớm thôi!", Trang Cherry chia sẻ.

Trang Cherry từng bị sự cố nghiêm trọng do ngã trên núi tuyết ở Nhật khiến cô buộc phải hủy toàn bộ những dự án phim

Điều trị trong thời gian dài và không được thoải mái đi lại đã khiến nữ diễn viên gặp phải các vấn đề về tâm lý

Từng là nữ diễn viên tài năng, được khán giả đặt nhiều kỳ vọng, Trang Cherry bất ngờ "biến mất" khỏi màn ảnh nhỏ. Người đẹp sinh năm 1991 từng thông báo rút lui khỏi showbiz vào tháng 9/2022: "Từ hôm nay Trang xin phép được ngừng hẳn mọi hoạt động trên tất cả các trang mạng xã hội để tập trung dành toàn bộ thời gian cho bản thân và gia đình. Trân trọng cảm ơn. Chúc cho tất cả sẽ có một đời sống thật vẹn tròn, an yên. Biết ơn và yêu thương thật nhiều".

Hiện tại, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Thi thoảng, Trang Cherry mới đăng tải những hình ảnh đời thường bình yên trên mạng xã hội. Khán giả vẫn hy vọng ngày trở lại của nữ diễn viên 9x trên màn ảnh nhỏ.

Trang Cherry đã tạm ngừng mọi hoạt động để dành toàn bộ thời gian cho gia đình và bản thân