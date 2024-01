Nữ diễn viên phim Việt giờ vàng hot nhất hiện nay tham gia Ai Là Triệu Phú, "sang chấn tâm lý" ngay ở câu hỏi số 6!

Ai Là Triệu Phú là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình của nước Anh Who Wants to Be a Millionaire?. Trải qua 19 năm phát sóng, đây vẫn là chương trình nhận được sự quan tâm của những người đam mê chinh phục tri thức.

Người chơi mở màn chương trình Ai Là Triệu Phú số đầu tiên của năm 2024 phát sóng tối 2/1 trên VTV3 không ai khác chính là diễn viên Thùy Anh - nữ diễn viên trong bộ phim đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình giờ vàng hiện nay Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Đặc biệt, Thùy Anh còn mời NSƯT Tú Oanh đến trường quay để trợ giúp cho cô. Hai người từng hợp tác ăn ý khi vào vai mẹ con trong phim truyền hình Đừng Nói Khi Yêu.

Một trong những câu hỏi xuất hiện trong phần thi khiến diễn viên Thùy Anh... "sang chấn tâm lý" đó chính là một câu hỏi số 6 về đặc sản Nghệ An. Cụ thể câu hỏi như sau: "Nguyên liệu chính của nhút Thanh Chương (Nghệ An) là loại quả nào?"

Bốn đáp án được đưa ra để người chơi lựa chọn chính là: A: Cà; B: Khế; C: Sung; D: Mít.

Câu hỏi về đặc sản Nghệ An không hề đơn giản

Thành thật mà nói, đây là một câu hỏi rất khó bởi nếu không phải là người dân Nghệ An, hay từng thử qua món ăn này rồi thì sẽ khó có thể biết được nguyên liệu chính trong món nhút Thanh Chương.

Với câu hỏi này, Thùy Anh đã lựa chọn sự trợ giúp 50/50 và 2 phương án được loại đi đó chính là Cà và Khế. Dù không chắc chắn với đáp án, nhưng cô nàng vẫn tin vào trực giác của mình và lựa chọn đáp án cuối cùng là Mít. May mắn, đây cũng chính là đáp án chính xác của chương trình và Thùy Anh giành về 3 triệu đồng.

Đôi nét về món Nhút Thanh Chương

"Nhút Thanh Chương - tương Nam Đàn" hai thức ăn quê dân dã, là niềm từ hào của người con xứ Nghệ mỗi khi nhắc đến. Để làm được một vại nhút không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Đầu tiên là chọn vại để muối nhút phải là vại sành được nung chín đều, không bị rò rỉ. Tiếp theo là phải có muối trắng. Mít để làm nhút phải là những quả mít xanh còn non, hạt còn mềm.

Mít xanh sau khi hái trên cây xuống gọt sạch vỏ rửa sạch hết mủ, bỏ vào nong hoặc nia. Băm nhỏ rồi dùng bào gỗ hoặc dao thái thành sợi mỏng, đem ngâm nước lã khoảng một ngày. Sau đó vớt ra rửa sạch để ráo nước và tiến hành muối. Rải sợi mít ra rắc muối hạt lên để muối thấm đều vào sợi mít. Tiếp theo cho vào vại cùng với gia vị là mía cây róc vỏ chẻ nhỏ, lá gừng và củ sả. Sau đó, dùng vỉ đan bằng tre hoặc nứa đậy lên rồi dùng bục gỗ hoặc hòn đá rửa sạch để giữ cho nhút không nổi lên khỏi mặt nước.

Món nhút Thanh Chương

Nhút chế biến được rất nhiều món, ăn không chấm với nước mắm tỏi ớt đã có ngon rồi. Ngoài ra, nhút cũng có thể làm gỏi xào hoặc nấu canh. Cá đồng đem nấu canh với nhút sẽ có món canh chua ngon lành.

