Nữ diễn viên nổi tiếng chống chọi bệnh hiếm với tỷ lệ mắc chỉ 3/100.000 khi đang mang bầu tháng thứ 8

Sáng 30/12, tờ People đưa tin nữ diễn viên hạng A Gal Gadot (Wonder Woman) vừa mới chia sẻ trên trang Instagram cá nhân về biến cố mình gặp phải khi đang mang thai con thứ 4. Trong bài đăng, mỹ nhân Wonder Woman bất ngờ tiết lộ chuyện cô mắc phải căn bệnh hiếm gặp CVT (huyết khối tĩnh mạch não) ở tháng thứ 8 của thai kỳ: “Hồi tháng 2 năm nay, tôi được chẩn đoán có cục máu đông lớn trong não khi đang mang bầu tháng thứ 8. Trước đó, tôi không hề hay biết cứ 100.000 phụ nữ mang thai sau tuổi 30 thì có 3 người mắc phải huyết khối tĩnh mạch não”.

Nữ diễn viên nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi cô phải chống chọi với bệnh tật: “Trong nhiều tuần, tôi nằm liệt 1 chỗ sau khi trải qua những cơn đau đầu dữ dội. Cho tới khi đi chụp cộng hưởng từ, tôi đã phát hiện căn bệnh hiếm. Trong 1 khoảnh khắc, tôi cùng gia đình đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng trong cuộc sống. Trong 1 năm với bao bộn bề lo toan, tất cả những gì tôi muốn là cố gắng vượt qua mọi chuyện và tiếp tục sống sót”.

Gal Gadot vừa chia sẻ hình ảnh mới về con gái Ori, đồng thời tiết lộ chuyện cô được chẩn đoán có cục máu đông lớn trong não hồi tháng 2 năm nay.

Gal Gadot đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp ở bệnh viện. Vợ chồng mỹ nhân Wonder Woman chào đón cô con gái Ori chào đời vào tháng 3 năm nay đúng vào khoảng thời gian nữ diễn viên vẫn còn phải đối mặt với những lo lắng, bất an trong lòng. Chính vì vậy, theo lời Gal Gadot, cái tên Ori mang 1 ý nghĩa vô cùng đặc biệt: “Tên bé Ori có nghĩa là ‘ánh sáng của tôi’ (trong tiếng Do Thái). Tôi không chọn cái tên này 1 cách ngẫu nhiên. Trước khi lên bàn mổ, tôi đã nói với ông xã rằng khi con chào đời, bé sẽ là ánh sáng chờ tôi ở cuối đường hầm”.

Cuối bài đăng, Gal Gadot cho biết hiện tại cô đã hoàn toàn bình phục, vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn trong cuộc sống. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cô tại bệnh viện.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chúc mừng nữ diễn viên vì đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Gal Gadot kết hôn với doanh nhân Yaron Versano hồi năm 2008 và hạ sinh con gái đầu lòng 3 năm sau đó. Kể từ đó tới nay, cặp đôi lần lượt chào đón thêm 3 nàng công chúa đáng yêu vào các năm 2017, 2021 và 2024.

Gal Gadot sinh năm 1985 ở Israel, mang trong mình 4 dòng máu Czech, Ba Lan, Áo và Đức. 5 năm sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Israel 2004, cô được mời tham gia Fast & Furious. Sau đó, cựu Hoa hậu tiếp tục chinh phục khán giả toàn cầu qua loạt tác phẩm ăn khách như Wonder Woman, Batman v Superman: Dawn of Justice...

Cô ghi dấu ấn lớn tại kinh đô điện ảnh Hollywood qua nhiều tác phẩm ăn khách.

Nữ minh tinh 8X có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với doanh nhân người Israel Yaron Versano.

Nguồn: People