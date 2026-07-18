Nữ diễn viên 37 tuổi trẻ như gái 18, mặc đẹp không trượt một phát nào

Không chỉ sở hữu nhan sắc "lão hoá ngược", mỹ nhân này còn có gu thời trang xinh sang quên lối về.

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "lão hóa ngược" của showbiz Hàn, Jung So Min là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh năm 1989, nữ diễn viên ở tuổi 37 vẫn giữ được diện mạo trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi với đường nét gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và thần thái nhẹ nhàng, cuốn hút. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc được ví như "đánh bại thời gian", Jung So Min còn sở hữu gu thời trang tinh tế, trẻ trung và đầy nữ tính. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người hâm mộ mê mẩn bởi những outfit vừa thanh lịch, vừa dễ ứng dụng, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em.

Jung So Min khoe phong cách điệu đà khi diện đầm hoa nhí dáng dài. Cô chọn thiết kế không tay, cổ chữ V, mang đến vẻ ngoài nữ tính, thanh thoát và đầy sức sống. Đầm hoa nhí là món đồ rất nên có trong tủ đồ bởi vừa dễ mặc, vừa giúp "hack tuổi" hiệu quả. Chị em nào yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hay muốn làm mới phong cách trong mùa hè đều có thể tham khảo kiểu váy này.

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Ở tuổi 37, Jung So Min ghi điểm với phong cách thời trang trẻ trung và tinh tế. Cô diện áo hai dây kết hợp quần âu, khoác ngoài bằng một chiếc áo mỏng, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa thời thượng mà vẫn phảng phất nét phóng khoáng.

Jung So Min chứng minh chỉ cần một chiếc váy liền thân tay ngắn là đủ có ngay outfit dạo phố xinh xắn. Cô kết hợp cùng sneaker để tăng nét khỏe khoắn, giúp tổng thể vừa nữ tính vừa hiện đại.

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Vi vu đi biển, Jung So Min ghi điểm với outfit rực rỡ gồm áo đỏ nổi bật phối cùng quần jeans xanh năng động. Cô còn khéo léo chọn một chiếc túi cùng tông với áo, tạo điểm nhấn hài hòa và giúp tổng thể thêm bắt mắt, trẻ trung.

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Style nghỉ dưỡng của Jung So Min đẹp không điểm chê, nhẹ nhàng lại vô cùng nữ tính. Cô diện áo cardigan mỏng phối cùng chân váy dài, tạo nên tổng thể đơn giản nhưng không nhàm chán. Cách kết hợp này mang đến vẻ ngoài yêu kiều, thanh lịch và đậm chất nàng thơ.