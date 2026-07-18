“Cấm cửa” chuột vào nhà với mẹo cực dễ của chuyên gia 30 năm kinh nghiệm

Một chuyên gia làm vườn và người dẫn chương trình nổi tiếng đã chia sẻ những mẹo giúp hạn chế chuột xuất hiện trong khuôn viên nhà ở vào mùa hè.

Chuột bắt đầu sinh sản mạnh từ đầu mùa hè và tháng 7 là giai đoạn nhiều chuột non rời tổ để tìm lãnh thổ mới. Nhà kho, hàng rào cây và những góc tối trong vườn là nơi chúng đặc biệt ưa thích. Vì vậy, nếu bạn chuẩn bị tổ chức tiệc nướng ngoài trời hoặc dọn dẹp bàn ghế sân vườn, hãy chú ý các dấu hiệu cho thấy chuột đang xuất hiện.

Điều quan trọng nhất là vệ sinh

Chuyên gia làm vườn Peter Dowdall, còn được biết đến với biệt danh The Irish Gardener, cho biết vẫn có những biện pháp đơn giản để hạn chế chuột, nhưng ông nhấn mạnh rằng không có giải pháp “thần kỳ” nào mang lại hiệu quả tức thì.

Ông nói: “Nếu muốn có câu trả lời thực sự hiệu quả, thì phải hiểu rằng chuột có mặt trong gần như mọi khu vườn. Chúng thường hoạt động vào ban đêm khi khu vườn yên tĩnh.”

“Điều quan trọng là đừng cho chúng lý do để ở lại – đừng tạo điều kiện cho chúng làm tổ. Tất cả đều xoay quanh vấn đề vệ sinh.”

Chuột có thể đem lại nhiều phiền toái cho gia đình.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm vườn, Peter cho rằng cách đơn giản nhất là loại bỏ ba thứ chuột luôn tìm kiếm: thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.

Ông nói: “Nếu bạn cung cấp cho chúng thức ăn, nước uống và một nơi an toàn để làm tổ, chúng sẽ ở lại. Vì vậy, điều quan trọng nhất là giữ khu vườn sạch sẽ.”

“Đừng để những thứ có thể trở thành nguồn thức ăn hoặc nơi làm tổ của chuột. Nếu loại bỏ được những yếu tố đó, bạn đã làm được điều tốt nhất để hạn chế chúng.”

Chăm vườn trong những ngày nắng nóng

Ngoài vấn đề chuột, Peter cũng chia sẻ một số lời khuyên cho người làm vườn trong các đợt nắng nóng.

Ông cho biết nhiều người thường hoảng hốt khi nhiệt độ tăng cao, thấy cây phát triển nhanh, chậu cây khô nước và cỏ chuyển màu nâu. Tuy nhiên, đây không phải lúc cố gắng xử lý mọi thứ cùng lúc.

“Một số cây chịu nóng rất tốt. Một số khác có thể héo vào ban ngày nhưng sẽ hồi phục vào buổi tối. Điều quan trọng là biết cây nào thực sự cần hỗ trợ và cây nào có thể để tự thích nghi.”

Ưu tiên cây mới trồng

Những cây bụi, cây thân gỗ, hàng rào hoặc cây lâu năm mới trồng cần được ưu tiên chăm sóc nhất vì bộ rễ của chúng chưa ổn định.

Peter khuyên: “Hãy tưới đẫm thay vì chỉ tưới qua loa. Nếu đất quá khô, hãy tưới một lần, đợi một lúc rồi tưới tiếp để nước kịp thấm sâu xuống dưới.”

Tưới vào sáng sớm hoặc chiều tối

Ông nhấn mạnh thời điểm tốt nhất để tưới là sáng sớm hoặc chiều muộn.

Tưới giữa trưa khiến lượng nước bốc hơi nhiều hơn. Đồng thời, nên tưới trực tiếp vào đất thay vì lên lá, vì bộ rễ mới là phần cần nước nhất.

Đặc biệt chú ý chậu cây và giỏ treo

Cây trồng trong chậu hoặc giỏ treo khô nhanh hơn nhiều so với cây trồng dưới đất, nên có thể cần tưới mỗi ngày, thậm chí hơn một lần trong ngày.

Peter khuyên nên chuyển những chậu cây dễ bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nắng gắt buổi chiều nếu có thể. Việc đặt nhiều chậu gần nhau cũng giúp tạo ra môi trường mát hơn và hạn chế mất nước.

Không chỉ gây phiền toái, chuột còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Chúng có thể mang theo vi khuẩn, virus và ký sinh trùng trong nước tiểu, phân hoặc lông, làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp nếu môi trường sống bị ô nhiễm. Vì vậy, việc giữ khu vườn sạch sẽ, không để thức ăn thừa và hạn chế nơi trú ẩn của chuột không chỉ giúp bảo vệ cây cối mà còn góp phần tạo không gian sống an toàn hơn cho cả gia đình.



