Tự mua căn hộ 44m² ở tuổi đôi mươi, cô gái sinh năm 2000 nói một câu khiến nhiều người gật gù: "Cảm ơn bố mẹ đã từng ép mình học hành chăm chỉ"

Sở hữu một căn hộ riêng khi mới ngoài 20 tuổi là điều không dễ trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng. Thế nhưng, cô gái sinh năm 2000 dưới đây đã làm được điều đó nhờ nhiều năm nỗ lực học tập và làm việc. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng tài chính, căn hộ 44m² của cô còn khiến nhiều người yêu thích.

Tự mua nhà sau vài năm đi làm

Sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, Meggie M nhanh chóng được tuyển vào một công ty kế toán lớn. Công việc đòi hỏi cường độ cao, thường xuyên phải đi công tác, lịch trình gần như kín mít.

Đổi lại, những nỗ lực ấy mang đến cho cô thành quả xứng đáng. Chỉ sau vài năm làm việc, Meggie đã tự mua được một căn hộ cũ có diện tích khoảng 44m², nằm gần công viên, rồi dành thời gian cải tạo lại theo đúng phong cách mình yêu thích.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là việc sở hữu nhà ở độ tuổi rất trẻ, mà còn là câu chia sẻ chân thành của cô: "Bây giờ tôi mới thực sự biết ơn vì ngày trước bố mẹ đã nghiêm khắc, luôn ép mình học hành chăm chỉ."

Theo Meggie, nếu không có nền tảng học tập tốt, cô khó có thể bước vào môi trường làm việc có thu nhập ổn định để từng bước đạt được mục tiêu mua nhà.

44m² nhưng đủ mọi công năng

Căn hộ ban đầu chỉ gồm một phòng ngủ. Trong quá trình cải tạo, Meggie quyết định thu nhỏ diện tích phòng ngủ để tạo thêm một phòng thay đồ riêng khoảng 5m².

Nhờ cách bố trí này, toàn bộ không gian sinh hoạt gồm phòng khách, phòng ngủ và góc làm việc được kết nối liền mạch, giúp căn hộ trở nên rộng rãi và thoáng sáng hơn nhiều so với diện tích thực tế.

Thay vì sử dụng nhiều vách ngăn, cô ưu tiên không gian mở để ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa khắp căn hộ.

Góc phòng khách đa năng

Điểm nổi bật nhất của ngôi nhà là khu vực tatami ngay phòng khách.

Ban ngày đây là nơi tiếp khách, đọc sách hoặc thư giãn. Phần bục tatami còn được tận dụng làm kho chứa đồ. Khi có bạn bè hoặc người thân ghé chơi, khu vực này cũng có thể trở thành chỗ nghỉ tạm rất tiện lợi.

Để không gian bớt đơn điệu, Meggie thiết kế các đường vòm mềm mại phía trên khu tatami và hộp rèm cửa. Tông hồng pastel kết hợp hệ thống đèn LED âm tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không quá cầu kỳ.

Ngay bên cạnh là chiếc giường đơn với ga gối màu trung tính, nhìn ra khung cửa sổ nhiều cây xanh. Theo cô, mỗi sáng thức dậy trong một căn phòng ngập ánh sáng là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Một góc làm việc nhỏ nhưng đầy cảm hứng

Làm trong lĩnh vực kế toán với cường độ cao, Meggie dành khá nhiều thời gian xử lý công việc tại nhà.

Góc làm việc được đặt sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Không gian chỉ gồm bàn, ghế, máy tính và vài món đồ trang trí nhỏ, giúp giữ sự tập trung tối đa.

Cô cũng thường nghe nhạc sau giờ làm để thư giãn và cân bằng tinh thần.

Một chi tiết được nhiều người đánh giá cao là việc tận dụng phần dầm chịu lực giữa bếp và khu làm việc để giấu máy giặt sấy kết hợp. Khi đóng cánh tủ lại, toàn bộ thiết bị gần như "biến mất", giúp căn hộ luôn gọn gàng.

Căn bếp nhỏ nhưng không hề bừa bộn

Meggie thừa nhận mình không phải người thích dọn dẹp mỗi ngày. Vì vậy, cô chọn cách đơn giản hơn: mua ít đồ ngay từ đầu.

Theo cô, thay vì thường xuyên phải vứt bỏ những món đồ không cần thiết, tốt hơn hết là cân nhắc kỹ trước khi mua.

Nhờ đó, căn bếp chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết.

Hầu hết đồ dùng được cất trong hệ ngăn kéo phía dưới. Các vật dụng sử dụng thường xuyên được đặt trên giá mở bên cạnh, còn bệ cửa sổ chỉ có vài chậu cây xanh nhỏ tạo điểm nhấn.

Không gian vì thế luôn mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu.

Phòng tắm nhỏ nhưng sáng và thoáng

Do căn hộ chỉ dành cho một người ở nên Meggie lựa chọn sử dụng vách kính cho một phần phòng tắm nhằm tăng cảm giác rộng rãi.

Dù diện tích khá khiêm tốn, phòng tắm vẫn bố trí đầy đủ lavabo, bồn cầu và khu vực tắm.

Tông trắng ngà kết hợp ánh sáng vàng dịu giúp không gian trở nên ấm áp hơn. Quan trọng nhất, cô duy trì thói quen vệ sinh hằng ngày nên phòng tắm lúc nào cũng sạch sẽ.

Phòng thay đồ chỉ 5m² nhưng cực kỳ khoa học

Sau khi thu hẹp phòng ngủ, Meggie có được phòng thay đồ khoảng 5m² với hệ tủ chữ U.

Các thanh treo và kệ mở được bố trí sát tường để tận dụng tối đa diện tích.

Điều thú vị là dù là một cô gái trẻ, Meggie lại không sở hữu quá nhiều quần áo. Cô chỉ giữ những món thực sự yêu thích và sử dụng thường xuyên.

Quần áo sau khi giặt đều được treo hoặc gấp ngay ngắn, giúp việc lựa chọn trang phục mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn.

Theo cô, lối sống tối giản không phải là ép bản thân sống thiếu thốn, mà là chỉ giữ lại những gì thật sự có giá trị.

Lối vào mang hơi thở phong cách Pháp

Ngay từ cửa ra vào, căn hộ đã tạo ấn tượng bằng phần gạch bông họa tiết cổ điển kết hợp các đường cong hình vòm.

Không gian nhỏ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng.

Meggie cho biết mỗi tuần cô đều dành thời gian tổng vệ sinh khu vực này vì muốn mỗi lần trở về nhà đều nhìn thấy một không gian sạch sẽ, dễ chịu.

Một căn hộ nhỏ nhưng phản ánh lối sống đáng học hỏi

Nhìn trên sơ đồ mặt bằng, căn hộ chỉ rộng 44m² nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của một người độc thân: lối vào riêng, bếp, phòng tắm, phòng khách, khu ngủ, góc làm việc và cả phòng thay đồ.

Điều đáng học hỏi không nằm ở diện tích hay mức đầu tư, mà ở cách Meggie xác định rõ ưu tiên trong cuộc sống. Cô tập trung vào việc học, nghiêm túc với công việc, chi tiêu có kế hoạch và chỉ mua những gì thật sự cần thiết.

Có lẽ cũng vì vậy mà ở tuổi đôi mươi, cô đã sở hữu được điều mà rất nhiều người cùng trang lứa vẫn đang nỗ lực hướng tới: một ngôi nhà nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm giác bình yên mỗi khi trở về.