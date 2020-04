Nữ đại gia ở Thái Bình Nguyễn Thị Dương (Dương Đường) vừa bị công an bắt giữ "khủng" cỡ nào?

Đại gia Dương Đường là ai?

Nguyễn Thị Dương với biệt danh là (Dương Đường), người vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Người này không chỉ nổi tiếng ở đất Thái Bình, mà còn nổi tiếng ở trên mạng xã hội vì thường xuyên livestream trên Facebook.

Nguyễn Thị Dương, người vừa bị khởi tố bắt giam.

Khoảng 15 năm về trước cuộc sống của nữ đại gia này cũng khổ cực cơ hàn. Nhưng từ khi rời quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) lên thành phố Thái Bình làm ăn sau đó kết hôn, cuộc sống của chị này có khá giả và sung túc hơn.

Vợ chồng Dương Đường trong một buổi vinh danh

Chồng Dương là một trong những nhân vật có máu mặt tại đất Thái Bình. Được biết, ông Nguyễn Xuân Đ. có biệt danh là võ sư Đường Nhuệ. Ông Đ. hay tham gia các bộ phim thể loại "giang hồ mạng" đăng trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc, Bảo Bảo như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ"…

Đại gia Dương Đường giàu cỡ nào?

40 tuổi, Nguyễn Thị Dương nổi tiếng về "thành tích" vung tiền khủng, chơi sang. Vợ chồng họ sẵn sàng tổ chức những cuộc chơi "ầm ĩ".

Nguyễn Thị Dương thường xuyên đăng tải những hình ảnh như này lên mạng xã hội để khoe.

Năm 2015, mừng sinh nhật tuổi 35 của vợ, người chồng Nguyễn Xuân Đ. đã không tiếc tay chi tiền tỉ để tổ chức sinh nhật cho vợ. Bên cạnh đó còn mời hàng loạt các ngôi sao có tên tuổi trong làng giải trí Việt đến tham dự, biểu diễn để vợ vui.

Không chỉ có vậy, tiếng tăm của cặp vợ chồng này còn nổi như cồn trên mạng xã hội. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui chơi xa hoa. Ngoài ra còn những hình ảnh chụp cùng các ngôi sao giải trí có tên tuổi.

Chồng đại gia Dương không tiếc tiền đặt mua những lẵng hoa đẹp từ nước ngoài và mua siêu xe để tặng vợ.

Chưa dừng lại, trên trang facebook cá nhân cặp vợ chồng Dương Đường còn chia sẻ hình ảnh gặp gỡ, giao lưu với một số lãnh đạo. Mỗi bài viết của họ đăng lên đều nhận được sự khen ngợi hết lời từ anh em bạn bè, dân làm ăn...

Đại gia Dương Đường bị bắt vì tội gì?, tại sao khi thực hiện lệnh khám nhà công an Thái Bình phải huy động tới hàng trăm cán bộ, chiến sỹ?

Công an thực hiện việc khám nhà Dương Đường chiều ngày 7/4

Vụ việc khiến Dương bị khởi tố, bắt giam lần này xuất phát từ việc gửi hàng hoá từ Thái Bình đi Hà Nội. Cụ thể vào cuối tháng 3 năm 2020 vợ chồng bà Dương gửi hàng qua 1 nhà xe, khi lên tới Hà Nội, việc giao nhận hàng giữa nhà xe với người nhận không thuận lợi.

Chiều 30/3, phụ xe đến gặp vợ chồng bà Dương nói chuyện thì bị bà Dương cho người nhốt và đánh đập. Hậu quả, nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập mũi. Người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công an tỉnh Thái Bình cho điều tra xác minh.

Qua một tuần điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày ngày 30/3 tại nhà số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Đến chiều cùng ngày, Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thị Dương lúc bị bắt (ảnh chụp từ màn hình của TTXVN)

Do là người nổi tiếng và có nhiều "đàn em" dám xả thân vì bà chị nên khi bắt giữ và khám xét nhà đối tượng, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lực lượng đông đảo bao vây, phong tỏa để hạn chế những người hiếu kỳ tụ tập bàn tán và gây rối trật tự nơi công cộng.