Nữ chính phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Visual xinh như mộng, style ngắm là say đắm

Bộ phim cổ trang hiện đại The First Night With The Duke do Seohyun (SNSD) và Taecyeon (2PM) đóng chính đang khiến fan cày cuốc say mê không chỉ nhờ cốt truyện xuyên không siêu lạ mà còn vì cặp đôi chính trai xinh gái đẹp từ trong phim đến ngoài đời. Trong phim, Seohyun thường xuyên xuất hiện với tạo hình cổ trang đậm chất nữ cường thời Joseon. Nhưng ai mà ngờ, sau hậu trường cô nàng lại là cao thủ mix đồ đời thường cực thanh lịch mà vẫn cuốn hút hết cỡ.

Nếu bạn cũng muốn mặc đẹp mà không cần cầu kỳ như nữ chính The First Night With The Duke thì nên bỏ túi liền tay 5 tips phối đồ dưới đây từ chính cô nàng.

1. Ưu tiên dáng váy ôm vừa phải – vừa tôn dáng vừa thoải mái

Seohyun luôn biết cách chọn các thiết kế vừa vặn, không bó sát để tôn dáng mà vẫn thoải mái. Cô nàng chuộng những mẫu đầm dài có phần eo thắt nhẹ, dáng chữ A mềm mại vừa giúp che khuyết điểm, vừa tôn chiều cao cực tốt. Nhờ vậy, outfit của cô nàng lúc nào trông cũng nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vibe hiện đại.

Điểm cộng là kiểu đồ này có tính ứng dụng rất cao, mặc đi làm, đi chơi hay hẹn hò đều hợp. Mix thêm đôi khuyên tai và kiểu tóc đơn giản là đủ vừa đủ xinh mà không cần cầu kỳ. Style này đẹp đúng kiểu effortless (đẹp tự nhiên mà không cần cố), càng nhìn càng mê.

2. Lên đồ tone hồng cực mượt

Không phải ai mặc đồ hồng cũng xinh nhưng Seohyun thì mỗi lần lên đồ màu hồng đều khiến fan phải "wow". Nếu không phait là tone hồng chói cực nổi bật thì cô nàng sẽ ưu ái các gam nhẹ nhàng như hồng phấn, hồng nude, hồng kem dịu mắt mà vẫn dễ phối.

Nữ chính The First Night With The Duke khéo léo kết hợp sắc hồng cùng váy đơn giản, jeans hay áo cardigan tạo cảm giác ngọt ngào vừa đủ mà không sến. Đặc biệt, khi mix hồng với đen, set đồ sẽ nổi bật nhưng vẫn cá tính. Còn mix hồng đâmh - hồng nhạt hay hồng với trắng thì chuẩn "vibe" nàng thơ. Bạn có thể học ngay công thức này nếu muố mặc màu hồng vừa nữ tính vừa có gu.

3. Diện nguyên cây cùng màu

Một trong những chiêu phối đồ được Seohyun áp dụng nhiều nhất là mặc nguyên cây cùng tone. Cô nàng thường chọn một tông màu chủ đạo (thường là màu trung tính như trắng, be, xanh nhạt...) rồi phối layer bằng các chất liệu khác nhau để tạo chiều sâu.

Nhờ đó, outfit không bị nhàm chán mà còn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng siêu xịn. Mẹo nhỏ là nếu bạn muốn ăn gian chiều cao hay đơn giản là muốn tổng thể ngoại hình lúc nào cũng chỉn chu, gọn gàng thì cứ áp dụng tip này là đẹp.

4. Tận dụng mũ làm phụ kiện

Đừng nghĩ mũ chỉ để che nắng vì trong outfit đời thường của Seohyun, mũ là phụ kiện bổ trợ cho cả visual lẫn outfit giúp nâng tầm khí chất. Dù là mũ lưỡi trai, beret hay mũ cói, cô nàng đều biết cách mix sao cho tôn gương mặt và đúng vibe.

Ví dụ, khi mặc đồ basic, Seohyun sẽ phối thêm mũ lưỡi trai tạo điểm nhấn trẻ trung. Còn khi đi biển thì đổi sang mũ cói nhẹ nhàng để tăng vẻ nữ tính. Đặc biệt, team trán cao, mặt tròn nên học chiêu này vì mũ không chỉ nâng tầm outfit mà còn hack dáng mặt cực đỉnh vì che được những khuyết điểm trên mặt.

5. Sơ vin nhẹ nhàng

Dù outfit đơn giản đến mấy, Seohyun vẫn luôn chú ý xử lý phần áo gọn gàng. Cô thường sơ vin nhẹ (toàn phần hoặc một bên) để tạo điểm nhấn phần eo. Cách này giúp tổng thể gọn gàng hơn mà nhìn vào là thấy chân dài miên man.

Chỉ cần sơ vin áo sơ mi, áo thun với quần jeans hoặc chân váy cạp cao là bạn đã ăn điểm hơn hẳn so với để áo buông tự do. Đây cũng là tips "thần kỳ" cho các nàng nấm lùn để trông cao ráo hơn hẳn.





Tổng kết: Style của Seohyun là ví dụ điển hình cho "nữ thần thời trang đời thường" – không lồng lộn nhưng vẫn khí chất ngút ngàn.

Và điều đáng học nhất chính là: Từ cách chọn màu, phối đồ cho đến xử lý tiểu tiết đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của cô nàng. Nếu bạn đang tìm cảm hứng mặc đẹp mỗi ngày, Seohyun chính là "người chỉ đường" lý tưởng!