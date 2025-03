When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đang là bộ phim gây sốt trên toàn cầu. Một lý do khiến phim chạm đến cảm xúc người xem là nhờ diễn xuất của cặp đôi chính IU và Park Bo Gum.

Bên cạnh “phản ứng hóa học“ ăn ý của 2 ngôi sao, việc IU đảm nhận 2 vai trong tác phẩm cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô thể hiện một cách hoàn hảo nhân vật nữ chính, người có một cuộc đời đầy vất vả, phải chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn rất may mắn vì có người đàn ông yêu mình thật lòng luôn kề vai sát cánh.

Vai diễn của IU trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

Bên cạnh vai trò diễn viên, IU xuất thân từ một ca - nhạc sĩ. Với tài năng của mình, cô hiện là một trong số nữ nghệ sĩ hàng đầu Kpop. Để có được thành công như ngày hôm nay, IU đã trải qua gần 20 năm năm làm nghệ thuật không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Tuổi thơ sóng gió vì gia đình phá sản

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc. Ít ai biết, tuổi thơ của IU lại khá vất vả và trải qua nhiều biến cố. Thuở nhỏ, cô đã được bố mẹ gửi đến các lớp học nghệ thuật. IU đã nuôi trong mình niềm đam mê âm nhạc kể từ đó.

Do kinh doanh thất bại, gia đình IU phải bán hết tài sản và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Bởi vậy cô cũng không được đến lớp học nhạc. Sau đó, IU đã phải về sống với bà ngoại trong một căn nhà cũ nát. Điều kiện khó khăn khiến nhiều bữa ăn của 3 bà cháu chỉ có khoai tây và rau.

Thậm chí, IU từng tiết lộ cô đã quen với việc sống cùng lũ gián thời tiểu học, đến mức có thể giết gián bằng tay không.

IU từng có tuổi thơ đầy khó khăn.

Cuộc sống khó khăn nhưng IU chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành ca sĩ. Sở hữu giọng ca thiên phú, ngoại hình dễ thương, cô đã đi thử giọng tại rất nhiều công ty giải trí. Song cô đã bị đến hơn 20 công ty đánh trượt, thậm chí còn từng bị cả các "công ty ma" lừa tiền.

Năm 14 tuổi, IU thành công ký hợp đồng với LOEN Entertainment. Sau đó, cô ra mắt đĩa đơn Lost child trong chương trình âm nhạc K Countdown vào năm 2008. Nhờ tài năng của mình, IU bắt đầu được chú ý và nhận được tình cảm của khán giả.

Mệnh danh "em gái quốc dân"

Giải thích về nghệ danh, cô từng cho biết, cái tên IU bắt nguồn từ cụm từ “I and You” (tôi và bạn), mang ý nghĩa tượng trưng cho việc mọi người có thể trở thành một thông qua âm nhạc.

IU được mệnh danh là "em gái quốc dân" bởi hình ảnh trong sáng.

Không chỉ hát, IU còn có thể sáng tác, chơi piano, sáo, trống, guitar điện và guitar acoustic. Điều này giúp cô tạo được ấn tượng tốt từ khi ra mắt. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng tài năng nổi trội, IU được khán giả đặt cho danh xưng "em gái quốc dân".

Năm 2010, bản hit Good day với 3 nốt cao nổi tiếng đã thật sự đưa tên tuổi IU lên một tầm cao mới. Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Gaon của Hàn Quốc trong suốt 5 tuần liền và được Billboard chọn là bài hát hát Kpop hay nhất của thập niên 2010.

Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với thể loại nhẹ nhàng, tình cảm song IU không ngừng trải nghiệm và làm mới bản thân với những màu sắc, phong cách khác nhau, từ dòng nhạc pop vui tươi đến những bản EDM sôi động.

Nữ ca sĩ thành công với nhiều bản hit.

Từ đó, sự nghiệp của IU nổi lên "như diều gặp gió". Không chỉ âm nhạc, IU còn chứng minh sự đa tài của mình khi lấn sân diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô trong “siêu phẩm” học đường Dream high (Bay cao ước mơ) cũng tạo thành một cơn sốt thời điểm đó.

Sau nhiều năm hoạt động, IU đã sở hữu cho mình gia tài phim ảnh đáng nể, trong đó có nhiều vai chính. Những tác phẩm tiêu biểu phải kể đến của cô chính là Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái, Persona, You're the best! Lee Soon Shin…

IU thành công khi lấn sân sang diễn xuất.

Không chỉ vậy, IU còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Phần lớn các bài hit của nữ ca sĩ đều do cô tự sáng tác như Palette, Peach, Friday, Blueming, Twenty-three, Bbibbi, Through the night…

"Quốc bảo hiếm có" của Kpop

Trải qua 18 năm, dẫu là một nữ nghệ sĩ hoạt động độc lập, IU đã khẳng định tài năng thực thụ cũng như thể hiện bản lĩnh kiên cường trên con đường nghệ thuật nhiều thử thách.

IU hiện đang một trong những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên phạm vi toàn cầu. Cô liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các ngôi sao Kpop. Với danh xưng “quái vật nhạc số”, IU luôn càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc vào mỗi lần tái xuất.

IU là một trong những giọng ca solo hàng đầu của Kpop hiện nay.

IU đã 5 lần góp mặt trong danh sách 10 Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes Korea bình chọn. Năm 2024, cô tiếp tục củng cố sức ảnh hưởng với chuyến lưu diễn toàn cầu IU HEREH, mang đến 31 đêm diễn trải dài trên 3 châu lục, thu hút hàng trăm nghìn khán giả

Ở tuổi 32, IU thực sự tỏa sáng với thần thái tự tin và rạng rỡ. Sự trưởng thành trong sự nghiệp và cuộc sống đã mang đến cho cô một vẻ đẹp chín muồi.

IU ngày càng tỏa sáng với thần thái tự tin và rạng rỡ.

Thành công ở mọi lĩnh vực, IU sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi rất trẻ. Theo nhiều nguồn tin, IU sở hữu tài sản 28 triệu đô la (644 tỷ đồng), thuộc top giàu nhất Kpop.

Bởi lẽ đó, IU nổi tiếng là “bà trùm bất động sản". Nữ thần tượng Kpop này là chủ sở hữu căn penthouse xa hoa trị giá 11,7 triệu USD tại Eterno Cheongdam, Seoul. Theo Koreaboo, cô cũng mua một studio ở Gyunggi-do với giá khoảng 3,62 triệu USD. Ngoài ra, cô cũng sở hữu nhà ở nhiều tỉnh thành tại Hàn Quốc.

Là một trong những thần tượng K-pop giàu nhất, IU có tài sản ròng khoảng 40-45 triệu USD tính đến tháng 1/2024. Khối tài sản kếch xù của cô đến từ việc bán album, tiền bản quyền phát nhạc trực tuyến, dự án diễn xuất, buổi hòa nhạc cháy vé, quảng cáo và nhiều hợp đồng đại sứ thương hiệu đáng chú ý.

IU trở thành nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

“Em gái quốc dân” từng bộc bạch rằng bản thân là người bận rộn, không thể nghỉ ngơi thường xuyên.

“Công việc là phần lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ hy vọng nó không ăn mòn tôi như khi tôi ở độ tuổi 20”, IU cho hay.