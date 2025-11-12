Nữ cầu thủ mang thai 8 tháng vẫn ra sân tập luyện

Ketlen Wiggers, tiền đạo 32 tuổi của Santos FC (Brazil) mang thai 8 tháng vẫn tập gây xôn xao. Tuy nhiên, Theo đội ngũ huấn luyện và y tế của Santos FC, giáo án của Ketlen đã được điều chỉnh riêng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Cô không tham gia các bài tập cường độ cao hay có va chạm mạnh, thay vào đó tập trung vào khởi động, sức mạnh chân, phối hợp kỹ thuật và dứt điểm cá nhân. Việc này giúp cô duy trì thể trạng và kỹ năng mà vẫn giảm thiểu nguy cơ cho em bé.

Nữ cầu thủ mang thai 8 tháng vẫn ra sân bóng

“Kể từ khi mang thai, Ketlen vẫn tham gia các phần khởi động, rèn luyện sức mạnh chân, sự phối hợp và cảm giác bóng. Thật sự niềm đam mê của cô ấy khiến chúng tôi trân trọng và cảm mến. Tuy nhiên, chúng tôi loại bỏ hoàn toàn các bài tập va chạm hoặc cường độ cao. Trong các buổi tập chính, cô ấy chỉ thực hiện những đường chuyền, tạt bóng và dứt điểm cá nhân,” HLV Matos chia sẻ.

Sau khi sinh bé trai đầu lòng, dự kiến đặt tên là Lucca, Ketlen sẽ quay lại tập luyện cùng đội vào đầu năm 2026.