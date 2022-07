Nữ ca sĩ Việt được Katy Perry khen ngợi nhưng lại khiến Thanh Lam không hài lòng hiện giờ ra sao?

Nếu nhắc đến một trong những nữ ca sĩ có giọng hát thực lực với kĩ thuật thanh nhạc ấn tượng, công chúng hẳn vẫn chưa quên cái tên Trần Minh Như - hay nghệ danh hiện tại là Myra Tran. Cô là Quán quân cuộc thi Nhân tố Bí ẩn 2016 và là học trò của Hồ Quỳnh Hương, tuy nhiên lại là cái tên khiến 2 Giám khảo Thanh Lam - Tùng Dương liên tục khẩu chiến, thậm chí công khai chê bai trong thời điểm phát sóng.

Quán quân Nhân tố Bí ẩn 2016 nhưng lại nhận nhiều tranh cãi

Myra gây ấn tượng tại mùa giải năm đó bởi việc chọn các ca khúc với những nốt cao chót vót, đến từ những giọng ca "khủng long" để thể hiện như I Have Nothing (bản gốc của Whitney Houston), Listen (bản gốc của Beyoncé), Mama Knows Best (bản gốc của Jessie J)...

Tuy nhiên đến khi Myra trình bày ca khuc Không Quan Tâm, cô đã tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các Giám khảo ngay trên sóng trực tiếp. Tùng Dương không hài lòng với nội dung bài hát cô truyền tải, nữ ca sĩ Thanh Lam đồng tình. Đến khi Hồ Quỳnh Hương bênh vực học trò thì lại bị Thanh Lam mắng ngay trên sóng truyền hình.

Myra Tran từng khiến cá Giám khảo Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương & Dương Khắc Linh tranh cãi nảy lửa trên sóng truyền hình trực tiếp

Myra và cô giáo Hồ Quỳnh Hương

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Myra giành chiến thắng, Thanh Lam cũng thẳng thắn bày tỏ việc cô "không hài lòng" với kết quả: "Với tôi, kết quả tối qua là không thuyết phục…, chúng ta cần tìm ra và tôn vinh những giọng ca mang hồn Việt chứ không chỉ dựa trên yếu tố hát hay, hát giỏi. Theo tôi, người xứng đáng để làm Quán quân năm nay không ai khác chính là Kiều Diễm".



Thanh Lam có ấn tượng không tốt với Myra Tran xuyên suốt cuộc thi.

Im lặng một thời gian và bất ngờ lọt vào Top 40 American Idol (Thần tượng Âm nhạc Mỹ)

Sau đó, Myra Tran cũng không có quá nhiều hoạt động âm nhạc gây dấu ấn tại thị trường nhạc Việt, có chăng cũng chỉ là việc cô được chọn để hát phiên bản tiếng Việt của ca khúc nhạc phim Disney Moana mang tên Chặng Đường Bao Xa (tựa gốc How Far I'll Go).

Bẵng đi một thời gian hoạt động không có nhiều dấn ấn trong nước, Myra Tran bất ngờ xuất hiện ở vòng Audition chương trình American Idol 2019 (Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2019), hát trực tiếp ca khúc One Night Only trước mặt các Giám khảo: Katy Perry, Lionel Richie, Luke Bryan.

Myra ở Thần tượng Âm nhạc Mỹ

Sau khi nghe Myra Trần trình diễn ca khúc kinh điển của Jennifer Hudson, Katy Perry đã thốt lên: "Đúng là âm nhạc xóa mờ mọi rào cản ngôn ngữ" và "Tôi chưa bao giờ nghe một giọng ca Việt nào xuất sắc như bạn". Ngay sau đó, Myra Tran đã có được tấm vé vào thẳng vòng tiếp theo khiến cô bật khóc vì hạnh phúc. Katy Perry đã đến an ủi và động viên bằng lời có cánh: "Em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Em thật sự tài năng".



Tuy nhiên, đời không như mơ, Katy Perry cam đoan Myra Tran sẽ "tiến xa" nhưng cuối cùng cô cũng chỉ có thể dừng lại ở top 40 của cuộc thi. Cuộc hành trình của cô gái người Việt Nam tại show tìm kiếm tài năng âm nhạc đình đám nước Mỹ dừng lại quá sớm khiến không ít khán giả phải hụt hẫng khi đó.

Myra Tran không tiến được sâu vào American Idol 2019.

Hiện tại Myra Trần ra sao?

Hiện tại, Myra Tran vẫn đang sống và hoạt động âm nhạc tại Mỹ tuy nhiên kể từ sau khi rời chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của nước Mỹ, cô đã chưa thể lấy cuộc thi làm bệ đỡ thứ 2 để vươn lên tỏa sáng như mong đợi. Cô vẫn tiếp tục cho ra mắt 1 số bản cover khoe chất giọng khủng tuy nhiên cũng không có bước đột phá nào thêm trong sự nghiệp, vẫn trung thành với lối hát "trưng trổ". Myra hiện đang hợp tác cho 1 trung tâm ca nhạc có tiếng ở hải ngoại và trình diễn cho cộng đồng người Việt tại đây.

Myra cũng mới vừa về Việt Nam trong tháng 6 vừa rồi để thực hiện một số chương trình và có một đêm diễn phòng trà.

